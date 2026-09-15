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Avant-match Crystal Palace-Lech Poznan en Ligue Europa : tout ce qu'il faut savoir

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Avant-match complet de Crystal Palace contre Lech Poznan en Ligue Europa. Nous évoquons la tactique, les nouvelles des équipes, la forme du moment et bien plus encore.

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Ligue Europa - Journée 1
Selhurst Park

Crystal Palace vs Lech Poznań débutera le 17 septembre 2026 à 15 h 00 EST et 19 h 00 GMT.

Aperçu de Crystal Palace vs Lech Poznań en Ligue Europa

Vainqueur de l’UEFA Conference League la saison dernière, Crystal Palace entame sa campagne d’UEFA Europa League de cette saison contre le club polonais du Lech Poznań à Londres.

Palace doit régler ses problèmes à domicile

Crystal Palace continue de s’adapter à la vie après Oliver Glasner, qui lui a offert le premier trophée majeur de son histoire avec la FA Cup 2025, avant d’enchaîner avec un sacre en Conference League en 2026. Après deux victoires consécutives, Crystal Palace s’est incliné 3-2 à domicile contre le promu Ipswich, ce qui signifie que le club n’a gagné qu’une seule fois lors de ses cinq derniers matches à Selhurst Park. Daichi Kamada a contribué à quatre buts lors des trois derniers matches de Palace, dont trois passes décisives, si bien que le meneur de jeu japonais sera un élément clé pour les Londoniens de Pierre Sage, qui ont mal commencé la Premier League avec seulement trois points pris en quatre sorties.

Crystal Palace FC v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images

Le Lech Poznań a vu sa série de neuf matches officiels sans défaite prendre fin samedi avec une défaite 2-1 contre Górnik Zabrze en Ekstraklasa polonaise. Le Lech a remporté ses deux tours de qualification en Ligue Europa sur des scores cumulés de 6-0 et 9-2, et après avoir gagné cinq de ses six derniers déplacements européens (1 nul), il se rendra à Londres avec une grande confiance.

Crystal Palace Fans Watch The UEFA Conference League Final 2026Getty Images

Statistiques clés et nouvelles des blessés

  • Douze des 14 derniers matches officiels de Palace ont produit plus de 2,5 buts.
  • Palace a marqué au moins deux buts lors de cinq de ses six derniers matches européens à domicile.
  • Les cinq derniers matches du Lech ont tous été serrés, aucun ne voyant plus d’un but d’écart.
  • Le Lech a marqué lors de 15 matches européens consécutifs à l’extérieur.
  • Poznań a inscrit 15 buts en quatre tours de qualification de Ligue Europa.
  • Patrik Wålemark a marqué quatre buts lors des trois derniers tours de qualification du Lech Poznań en Ligue Europa.
  • Palace est toujours privé du trio offensif Eddie Nketiah, Jean-Philippe Mateta et Ismaïla Sarr, tandis qu’Ali Gholizadeh n’a plus joué depuis mai pour le Lech Poznań.

Compositions probables

Palace (3421) : Benitez ; Richards, Disasi, Amahor ; Khalaili, Timber, Wharton, Mitchell ; Kamada, Pino ; Strand Larsen.

Poznań (442) : Lis ; Pereira, Skrzypczak, Monka, Gurgul ; Walemark, Murawski, Berggren, Sayyadmanesh ; Ishak, Rodriguez.

Nouvelles des équipes et effectifs

Crystal Palace vs Lech Poznan Équipes probables

Entraineur

  • P. Sage

Les options de Pierre Sage sont limitées avant cette rencontre. Aucune composition probable n’a été confirmée, et le club n’a communiqué aucune information officielle sur les blessures ou suspensions pour ce match. Des mises à jour sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Pour le Lech Poznan, Niels Frederiksen n’a pas encore confirmé non plus son groupe ni sa liste des blessés. Aucune suspension n’a été signalée. D’autres informations sur l’équipe seront ajoutées dès qu’elles seront disponibles.

Forme

CRY

CRY - Forme

EVE
D2-0
MCI
D1-4
FUL
V2-3
MID
V3-0
IPS
D2-3
But marqué (encaissé)
9/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
LCH

LCH - Forme

THU
N2-2
WID
V2-3
JAG
V2-1
RAK
V1-0
GOR
D2-1
But marqué (encaissé)
9/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Crystal Palace a remporté deux de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et en a perdu trois. Son résultat le plus récent a été une défaite 3-2 contre Ipswich Town en Premier League le 12 septembre, où un but tardif a fait la différence. Avant cela, Palace a battu Middlesbrough 3-0 en Carabao Cup et s’est imposé 3-2 sur le terrain de Fulham en Premier League, même si le club avait perdu 4-1 contre Manchester City et 2-0 contre Everton avant ces résultats. Sur ces cinq matches, Palace a marqué neuf buts et en a encaissé dix.

Lech Poznan a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu un, pour un nul. Sa sortie la plus récente a été une défaite 2-1 contre Gornik Zabrze en Ekstraklasa le 12 septembre. Avant cela, le club a battu Rakow Czestochowa 1-0 et Jagiellonia Bialystok 2-1 pour deux victoires consécutives en championnat, s’est imposé 3-2 à l’extérieur contre Widzew Lodz, et a fait match nul 2-2 contre Thoune en qualification de Ligue Europa. Lech a marqué huit buts et en a encaissé six sur ces cinq rencontres.

Confrontations directes

Aucune donnée sur les confrontations directes n’est disponible pour cette affiche entre Crystal Palace et Lech Poznan.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
LyonLyonOL
00000000
1
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
1
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
00000000
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
1
SunderlandSunderlandSUN
00000000
1
MarseilleMarseilleOM
00000000
1
BesiktasBesiktasBJK
00000000
1
AlkmaarAlkmaarAZ
00000000
1
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
1
Sturm GrazSturm GrazSGR
00000000
1
Sparta PragueSparta PragueSPP
00000000
1
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
1
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
1
AnderlechtAnderlechtAND
00000000
1
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
1
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
00000000
1
NEC NimégueNEC NimégueNEC
00000000
1
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
00000000
1
Milan ACMilan ACMIL
00000000
1
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
00000000
1
BenficaBenficaBEN
00000000
1
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
00000000
1
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
00000000
1
FerencvarosFerencvarosFTC
00000000
1
TorreenseTorreenseTOR
00000000
1
SalzburgSalzburgSAL
00000000
1
Juventus FCJuventus FCJUV
00000000
1
PlzenPlzenVPL
00000000
1
OFI CreteOFI CreteOFI
00000000
1
Lech PoznanLech PoznanLCH
00000000
1
CelticCelticCEL
00000000
1
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
00000000
1
LillestroemLillestroemLIL
00000000
1
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
00000000
1
LevskiLevskiLES
00000000
1
RennesRennesREN
00000000
Qualification pour les quarts de finale

Au classement de la Ligue Europa, Crystal Palace et Lech Poznan occupent tous deux la première place avant ce match.

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