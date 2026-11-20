Chelsea-Leeds United : les détails du match

Premier League - Journée 11 21 nov. 2026 - 10:00 Stamford Bridge

Retrouvailles après une avalanche de buts en coupe, avec de gros enjeux en championnat

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Chelsea reçoit Leeds United à Stamford Bridge en Premier League. L’équipe de Xabi Alonso cherche à mettre fin à une série de résultats irréguliers qui l’a laissée à la cinquième place du classement.

Chelsea aborde cette rencontre après une défaite 1-0 contre Sunderland, qui prolonge une saison en championnat faite de hauts et de bas pour l’effectif d’Alonso. Chelsea n’a remporté que deux de ses cinq derniers matches de championnat, avec des défaites contre Tottenham et Sunderland de part et d’autre d’une victoire face à Manchester United.

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Leeds arrive dans l’ouest de Londres à la neuvième place, mais avec le plein de confiance. L’équipe de Daniel Farke a battu Tottenham 1-0 le week-end dernier et n’a perdu qu’un seul de ses trois derniers matches de Premier League.

Le gardien James Trafford revient à Stamford Bridge en grande forme après une prestation autoritaire avec l’Angleterre pendant la trêve internationale. Son double arrêt en fin de match a contribué à assurer une victoire 3-2 contre l’Espagne à Madrid en Ligue des nations.

Alors que les deux clubs cherchent à progresser dans la première moitié du classement, cette rencontre revêt une réelle importance au sein d’un milieu de tableau très serré en Premier League.

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