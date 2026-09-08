Barcelone vs Feyenoord : détails du match

Ligue des Champions - Journée 1 9 sept. 2026 - 12:45 Spotify Camp Nou

Le coup d’envoi entre le FC Barcelone et Feyenoord sera donné le 9 septembre 2026 à 16h45 GMT (12h45 EST / 17h45 BST / 18h45 SAST).

La campagne européenne débute en Catalogne

Le FC Barcelone retrouve son stade pour accueillir le club néerlandais de Feyenoord au Spotify Camp Nou et lancer sa campagne de phase de ligue de l’UEFA Champions League. Portée par un début de saison parfait sur la scène nationale, l’équipe de Hansi Flick vise à imposer sa domination d’entrée en Europe et à défendre son terrain. Pour Feyenoord, ce déplacement intimidant à Barcelone représente un test immédiat de sa stature européenne, alors que le club cherche à s’appuyer sur un résultat national encourageant obtenu le week-end dernier.

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Le large succès du Barça à Mestalla porté par Yamal

Le FC Barcelone aborde mercredi soir en pleine forme après avoir écrasé le Valencia CF 5–0 à l’extérieur à Mestalla en Liga lors de la 4e journée (6 septembre). Lamine Yamal a ouvert le score à la 6e minute avant d’inscrire un deuxième but en fin de match, tandis que Fermín López, Raphinha et Pedri ont eux aussi trouvé le chemin des filets. Cette victoire éclatante permet au Barça de rester parfait en Liga avec 12 points en quatre matches et un impressionnant total de 14 buts inscrits, ce qui met en lumière sa redoutable puissance offensive sous les ordres de Flick.

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L’accélération des Rotterdammers en seconde période à Nimègue

Feyenoord se rend en Espagne plein de confiance après une solide victoire 3–1 à l’extérieur contre NEC Nijmegen en Eredivisie lors de la 5e journée (5 septembre). Après une première période sans but, Gjivai Zechiël a débloqué la situation à la 52e minute avant que Luciano Valente et Jerayno Schaken n’ajoutent leurs réalisations en seconde période pour mettre le match hors de portée. Ce résultat a mis fin à une série de deux matches nuls consécutifs en championnat, offrant à l’équipe de Giovanni van Bronckhorst un rythme offensif bienvenu avant la compétition européenne.

Un feu d’artifice offensif sous les lumières catalanes

Les deux équipes privilégient un football agressif et tourné vers l’attaque, même si Barcelone possède un net avantage en termes de qualité individuelle et d’environnement à domicile. La ligne offensive électrique du Barça, menée par Lamine Yamal et Raphinha, exercera une immense pression sur l’arrière-garde de Feyenoord, emmenée par Tsuyoshi Watanabe et Jeremiah St. Juste. Avec des points cruciaux en jeu dans cette phase de ligue élargie de la Champions League, ce premier rendez-vous de mercredi promet un rythme élevé et du spectacle offensif dès le coup d’envoi.

Compositions probables

Barcelone : J Garcia; Kounde, Cubarsi, Christensen, Espart; Rodri, Pedri; Yamal, Fermin, Gordon; Raphinha

Feyenoord : Ernst; Read, Juste, Watanabe, Marmol; Vanhoutte, Zechiel, Targhalline; Valente, Ferri, Diarra

Infos équipes & effectifs

Barcelone est entraîné par Hans-Dieter Flick, même si aucune information confirmée sur d’éventuelles blessures ou suspensions n’est actuellement disponible pour l’équipe à domicile, et qu’aucun onze de départ prévisionnel n’a été communiqué. Feyenoord aborde cette rencontre sous la direction de Giovanni van Bronckhorst, et l’état de forme de l’effectif visiteur reste lui aussi incertain à ce stade. Les informations complètes sur les deux équipes seront ajoutées ici à l’approche du coup d’envoi, à mesure que des éléments confirmés deviendront disponibles.

Forme

Barcelone arrive dans une forme exceptionnelle, avec cinq victoires lors de ses cinq matches les plus récents toutes compétitions confondues. L’équipe de Flick s’est montrée particulièrement prolifique en Liga, en battant le Rayo Vallecano 5-2 lors de sa sortie la plus récente et en écrasant Elche 5-0 plus tôt en août. Sur ces cinq rencontres, Barcelone a inscrit 14 buts et n’en a encaissé que trois, une série qui comprend deux clean sheets consécutifs contre l’Athletic Club et Elche.

Le bilan récent de Feyenoord est plus irrégulier. L’équipe de Van Bronckhorst a enregistré trois victoires, un match nul et un match nul sur ses cinq derniers matches, son résultat le plus récent étant un nul 2-2 contre l’ADO Den Haag en Eredivisie. Son meilleur résultat dans cette série a été une victoire 5-2 à l’extérieur sur la pelouse de Cambuur, même si deux matches nuls lors de ses trois dernières rencontres de championnat laissent entrevoir une certaine fragilité à l’approche de la compétition européenne.

Confrontations directes

Aucune donnée de confrontation directe entre Barcelone et Feyenoord n’est disponible dans les éléments fournis. Les informations sur leurs précédentes rencontres seront mises à jour dès que des données confirmées seront disponibles.