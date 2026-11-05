Atlético Madrid

Atlético de Madrid - FC Barcelone : les détails du match

LaLiga - Journée 12 8 nov. 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Les Catalans, prolifiques, à l’épreuve du rempart défensif de Simeone

Le FC Barcelone se rend au Riyadh Air Metropolitano pour affronter l’Atlético de Madrid dans un choc décisif pour le titre en Liga. Le leader arrive à Madrid avec deux points d’avance sur son hôte, tandis que le Real Madrid, troisième, n’est qu’à trois points de plus.

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L’équipe de Diego Simeone aborde cette rencontre après une défaite 2-0 à domicile contre le Bayern Munich en Ligue des champions mardi, un résultat qui aura accru la pression avant ce duel de championnat ce week-end. Avant ce revers européen, l’Atlético avait remporté trois de ses quatre précédents matches, toutes compétitions confondues.

De son côté, le FC Barcelone a signé une nette victoire 3-0 contre Aston Villa en Ligue des champions au Camp Nou le même soir, Lamine Yamal ouvrant le score sous les yeux de Steven Gerrard. L’équipe de Hansi Flick a désormais remporté quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues.

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Les visiteurs devront toutefois se passer de Rodri. Le FC Barcelone a confirmé mercredi que le milieu de terrain avait subi une blessure au biceps fémoral de la jambe droite lors de la victoire contre Aston Villa. Remplacé à la mi-temps, le joueur de 30 ans manquera le déplacement à Madrid dimanche, une absence de poids compte tenu de son rôle à la base du milieu de terrain de Flick.

Alors que la course au titre en Liga se resserre et que les deux clubs nourrissent des ambitions européennes, ce match arrive à un moment où tout point perdu pourrait coûter cher.

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