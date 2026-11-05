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Avant-match Atlético de Madrid-Barcelone en Liga : la puissance de feu du Barça débarque au Metropolitano face à des Colchoneros meurtris

Atlético Madrid vs FC Barcelone
LaLiga
Atlético Madrid
FC Barcelone

Fort d’une démonstration éclatante face à Aston Villa (3-0) en Ligue des champions, après avoir écrasé Alavés (6-1) sur la scène nationale, le FC Barcelone de Hansi Flick se rend au Riyadh Air Metropolitano avec l’ambition d’asséner un coup fatal à un Atlético de Madrid fier et déterminé à faire oublier son cuisant revers européen contre le Bayern Munich (2-0).

Atlético de Madrid - FC Barcelone : les détails du match

crest
LaLiga - Journée 12
Riyadh Air Metropolitano

Les Catalans, prolifiques, à l’épreuve du rempart défensif de Simeone

Le FC Barcelone se rend au Riyadh Air Metropolitano pour affronter l’Atlético de Madrid dans un choc décisif pour le titre en Liga. Le leader arrive à Madrid avec deux points d’avance sur son hôte, tandis que le Real Madrid, troisième, n’est qu’à trois points de plus.

Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

L’équipe de Diego Simeone aborde cette rencontre après une défaite 2-0 à domicile contre le Bayern Munich en Ligue des champions mardi, un résultat qui aura accru la pression avant ce duel de championnat ce week-end. Avant ce revers européen, l’Atlético avait remporté trois de ses quatre précédents matches, toutes compétitions confondues.

De son côté, le FC Barcelone a signé une nette victoire 3-0 contre Aston Villa en Ligue des champions au Camp Nou le même soir, Lamine Yamal ouvrant le score sous les yeux de Steven Gerrard. L’équipe de Hansi Flick a désormais remporté quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues.

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Les visiteurs devront toutefois se passer de Rodri. Le FC Barcelone a confirmé mercredi que le milieu de terrain avait subi une blessure au biceps fémoral de la jambe droite lors de la victoire contre Aston Villa. Remplacé à la mi-temps, le joueur de 30 ans manquera le déplacement à Madrid dimanche, une absence de poids compte tenu de son rôle à la base du milieu de terrain de Flick.

Alors que la course au titre en Liga se resserre et que les deux clubs nourrissent des ambitions européennes, ce match arrive à un moment où tout point perdu pourrait coûter cher.

Actualités des équipes et effectifs

Atlético Madrid vs FC Barcelone Équipes probables

Entraineur

  • D. Simeone

Forme

ATM

ATM - Forme

ESP
V0-1
VFB
N1-1
COR
V1-0
LEV
V0-2
FCB
D0-2
But marqué (encaissé)
5/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
0/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
BAR

BAR - Forme

BET
V2-5
PSG
D4-2
RMA
D1-2
ALA
V6-1
AVL
V3-0
But marqué (encaissé)
17/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Historique des confrontations

Face à face

Atlético MadridNulFC Barcelone
2
0
3
Ligue des Champions
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
2
FDM
Ligue des Champions
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
0
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
2
FDM
LaLiga
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
2
FDM
Coupe du Roi
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
0
FDM
Coupe du Roi
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
4
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
0
FDM
8Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
1110014612+3430
V
D
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
11911228+1428
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
119022810+1827
V
V
V
V
D
4
Bétis SévilleBétis SévilleBET
117221815+323
V
N
D
V
N
5
Real SociedadReal SociedadRSO
116142020019
D
V
V
V
V
6
FC SévilleFC SévilleSEV
115241719-217
D
V
D
N
D
7
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
104331410+415
V
V
D
N
N
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
113531514+114
V
D
N
D
N
9
VillarrealVillarrealVIL
113351515012
D
V
N
D
V
10
Celta VigoCelta VigoCEL
112631010012
D
N
V
N
V
11
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
113351517-212
D
N
D
D
N
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
103341520-512
V
D
N
N
V
13
GetafeGetafeGET
11335816-812
V
D
N
D
V
14
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
113261314-111
V
D
D
N
D
15
OsasunaOsasunaOSA
113261122-1111
D
D
V
D
N
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
113261529-1411
D
V
D
N
D
17
ElcheElcheELC
112451418-410
D
V
N
N
V
18
LevanteLevanteLEV
112451621-510
D
D
V
N
N
19
FC ValenceFC ValenceVAL
11236817-99
V
D
N
N
D
20
MalagaMalagaMAL
11056821-135
D
N
D
N
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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