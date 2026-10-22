Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Premier League
team-logoArsenal
Emirates Stadium
team-logoEverton
Regardez ici ! CANAL+ LiveRegardez ici ! myCANAL
Avec le concours de

Avant-match Arsenal-Everton en Premier League : Everton veut mettre fin à la série d’Arsenal à l’Emirates Stadium

Arsenal vs Everton
Premier League
Arsenal
Everton

Au sortir d’une remontée haletante conclue par un nul (2-2) face au Bayern Munich en Ligue des champions, Arsenal, entraîné par Mikel Arteta, retrouve son public et met en jeu sa série de cinq matches sans défaite face à Everton, qui reste sur six matches sans victoire.

Arsenal-Everton : les détails du match

crest
Premier League - Journée 8
Emirates Stadium

Arsenal F.C. reçoit Everton F.C. le samedi 24 octobre 2026 à 14 h GMT (10 h EST / 15 h BST / 16 h SAST), à l’Emirates Stadium, pour la 8e journée de Premier League.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Arsenal porté par son match européen, Everton en difficulté

Arsenal revient dans le nord de Londres avec le plein de confiance après avoir arraché un spectaculaire match nul 2-2 sur le terrain du Bayern Munich en Ligue des champions mercredi soir. Déjà vainqueur de ses deux derniers matches de championnat contre Leeds United (2-1) et Nottingham Forest (1-0), l’équipe de Mikel Arteta reste invaincue depuis cinq rencontres toutes compétitions confondues. Elle accueille un Everton en difficulté, qui cherche des solutions après une défaite 2-0 à domicile contre Chelsea et un nul 2-2 à Hull City.

FBL-ENG-PR-EVERTON-CHELSEAGetty Images

Le duel à suivre : Eberechi Eze face à Jarrad Branthwaite

Un meneur de jeu en forme : Eberechi Eze a lancé la remontée d’Arsenal à Munich en milieu de semaine, inscrivant un beau but après avoir remplacé Bukayo Saka en début de match. Ses déplacements entre l’aile gauche et les espaces dans l’axe mettront à l’épreuve la discipline défensive d’Everton.

Un pilier défensif : Jarrad Branthwaite forme l’ossature de la défense d’Everton aux côtés de James Tarkowski. Branthwaite devra remporter les duels dans l’axe pour dégager le ballon et limiter les espaces dont pourraient profiter Kai Havertz et Declan Rice lors de leurs incursions tardives dans la surface.

Analyse tactique et compositions probables

Arsenal F.C. (4-2-3-1) : Raya ; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori ; Rice, Guimarães ; Madueke, Ødegaard, Eze ; Havertz.

Everton F.C. (4-2-3-1) : Pickford ; Maitland-Niles, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko ; Garner, Armstrong ; Röhl, Dewsbury-Hall, Grealish ; Barry.

Clé du match : Sur le papier, Arsenal est largement favori à domicile. Bukayo Saka étant ménagé après sa sortie précoce à Munich, Arteta devrait beaucoup compter sur l’entente créative entre Martin Ødegaard et Eberechi Eze au milieu pour déjouer le bloc bas d’Everton.

Actualité des équipes et effectifs

Arsenal vs Everton Équipes probables

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
page.match.formation.title
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriB. WhiteB. WhiteGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaM. OedegaardM. OedegaardB. GuimaraesB. GuimaraesD. RiceD. RiceE. EzeE. EzeB. SakaB. SakaK. HavertzK. HavertzJ. PickfordJ. PickfordV. MykolenkoV. MykolenkoJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. TarkowskiJ. TarkowskiA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. GrealishJ. GrealishH. ArmstrongH. ArmstrongK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallJ. GarnerJ. GarnerM. RoehlM. RoehlT. BarryT. Barry
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
Arsenal

Onze de départ

Everton

Entraineur

  • M. Arteta
  • D. Moyes

L’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta devra se passer de William Saliba pour cette rencontre, le défenseur central figurant actuellement parmi les blessés. Christos Tzolis et Piero Hincapie sont également indisponibles, mais aucune composition probable n’a été confirmée avant le match. D’autres informations sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

À ce stade, aucun blessé ni suspendu n’a été signalé dans l’équipe de l’entraîneur d’Everton David Moyes, mais aucune composition n’a été confirmée. Des informations seront ajoutées dès qu’elles seront disponibles.

Forme récente

ARS

ARS - Forme

BHA
D3-0
LEE
V2-1
LIL
V3-0
NFO
V0-1
FCB
N2-2
But marqué (encaissé)
8/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
EVE

EVE - Forme

TOT
N0-0
WOL
V1-0
IPS
V1-0
HUL
N2-2
CHE
D0-2
But marqué (encaissé)
4/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Arsenal compte trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son dernier résultat est une victoire 0-1 sur le terrain de Nottingham Forest en Premier League. Durant cette série, le club a également battu Leeds United 2-1 en championnat et Lille 3-0 en Ligue des champions. Ses défaites ont été concédées contre Brighton, vainqueur 3-0, et Ipswich Town, un revers compensé par une victoire 4-2 contre ce même adversaire en Carabao Cup. Arsenal a marqué neuf buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

Everton compte une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par une défaite 0-2 à Chelsea, après un nul 2-2 contre Hull City la semaine précédente. Sa victoire 1-0 contre Ipswich Town est son résultat le plus marquant sur cette période. Everton a également fait match nul 0-0 contre Tottenham Hotspur. L’équipe de Moyes a marqué quatre buts et en a encaissé quatre lors de ces cinq rencontres.

Historique des confrontations

Face à face

ArsenalNulEverton
3
2
0
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Everton badge
Everton
EVE
0
FDM
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FDM
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FDM
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Everton badge
Everton
EVE
0
FDM
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Everton badge
Everton
EVE
1
FDM
6Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à mars 2026, lorsqu’Arsenal s’était imposé 2-0 à l’Emirates Stadium en Premier League. Sur leurs cinq dernières confrontations, Arsenal compte trois victoires, un nul et aucune défaite face à Everton. Le seul nul de cette série avait eu lieu à Goodison Park en avril 2025 (1-1). Arsenal avait également remporté un match à domicile 2-1 en mai 2024.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
D
V
V
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
V
V
V
V
N
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
D
N
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
N
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
N
V
N
N
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
N
D
N
V
N
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
D
N
V
N
N
9
HullHullHUL
723287+19
D
N
D
N
N
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
D
V
D
V
D
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
N
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
N
V
D
N
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
N
N
N
D
N
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
D
V
N
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
V
D
D
N
N
16
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
V
N
D
N
N
17
CoventryCoventryCOV
7205614-86
D
V
V
D
D
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
D
N
N
D
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
D
D
D
V
N
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
D
D
D
D
N
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google