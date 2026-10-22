Avant-match Arsenal-Everton en Premier League : Everton veut mettre fin à la série d’Arsenal à l’Emirates Stadium

Arsenal-Everton : les détails du match

Premier League - Journée 8 24 oct. 2026 - 10:00 Emirates Stadium

Arsenal F.C. reçoit Everton F.C. le samedi 24 octobre 2026 à 14 h GMT (10 h EST / 15 h BST / 16 h SAST), à l’Emirates Stadium, pour la 8e journée de Premier League.

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Arsenal porté par son match européen, Everton en difficulté

Arsenal revient dans le nord de Londres avec le plein de confiance après avoir arraché un spectaculaire match nul 2-2 sur le terrain du Bayern Munich en Ligue des champions mercredi soir. Déjà vainqueur de ses deux derniers matches de championnat contre Leeds United (2-1) et Nottingham Forest (1-0), l’équipe de Mikel Arteta reste invaincue depuis cinq rencontres toutes compétitions confondues. Elle accueille un Everton en difficulté, qui cherche des solutions après une défaite 2-0 à domicile contre Chelsea et un nul 2-2 à Hull City.

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Le duel à suivre : Eberechi Eze face à Jarrad Branthwaite

Un meneur de jeu en forme : Eberechi Eze a lancé la remontée d’Arsenal à Munich en milieu de semaine, inscrivant un beau but après avoir remplacé Bukayo Saka en début de match. Ses déplacements entre l’aile gauche et les espaces dans l’axe mettront à l’épreuve la discipline défensive d’Everton.

Un pilier défensif : Jarrad Branthwaite forme l’ossature de la défense d’Everton aux côtés de James Tarkowski. Branthwaite devra remporter les duels dans l’axe pour dégager le ballon et limiter les espaces dont pourraient profiter Kai Havertz et Declan Rice lors de leurs incursions tardives dans la surface.

Analyse tactique et compositions probables

Arsenal F.C. (4-2-3-1) : Raya ; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori ; Rice, Guimarães ; Madueke, Ødegaard, Eze ; Havertz.

Everton F.C. (4-2-3-1) : Pickford ; Maitland-Niles, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko ; Garner, Armstrong ; Röhl, Dewsbury-Hall, Grealish ; Barry.

Clé du match : Sur le papier, Arsenal est largement favori à domicile. Bukayo Saka étant ménagé après sa sortie précoce à Munich, Arteta devrait beaucoup compter sur l’entente créative entre Martin Ødegaard et Eberechi Eze au milieu pour déjouer le bloc bas d’Everton.

Actualité des équipes et effectifs

L’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta devra se passer de William Saliba pour cette rencontre, le défenseur central figurant actuellement parmi les blessés. Christos Tzolis et Piero Hincapie sont également indisponibles, mais aucune composition probable n’a été confirmée avant le match. D’autres informations sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

À ce stade, aucun blessé ni suspendu n’a été signalé dans l’équipe de l’entraîneur d’Everton David Moyes, mais aucune composition n’a été confirmée. Des informations seront ajoutées dès qu’elles seront disponibles.

Forme récente

Arsenal compte trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son dernier résultat est une victoire 0-1 sur le terrain de Nottingham Forest en Premier League. Durant cette série, le club a également battu Leeds United 2-1 en championnat et Lille 3-0 en Ligue des champions. Ses défaites ont été concédées contre Brighton, vainqueur 3-0, et Ipswich Town, un revers compensé par une victoire 4-2 contre ce même adversaire en Carabao Cup. Arsenal a marqué neuf buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

Everton compte une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par une défaite 0-2 à Chelsea, après un nul 2-2 contre Hull City la semaine précédente. Sa victoire 1-0 contre Ipswich Town est son résultat le plus marquant sur cette période. Everton a également fait match nul 0-0 contre Tottenham Hotspur. L’équipe de Moyes a marqué quatre buts et en a encaissé quatre lors de ces cinq rencontres.

Historique des confrontations

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à mars 2026, lorsqu’Arsenal s’était imposé 2-0 à l’Emirates Stadium en Premier League. Sur leurs cinq dernières confrontations, Arsenal compte trois victoires, un nul et aucune défaite face à Everton. Le seul nul de cette série avait eu lieu à Goodison Park en avril 2025 (1-1). Arsenal avait également remporté un match à domicile 2-1 en mai 2024.