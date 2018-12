Avant Liverpool-Manchester United : Mohamed Salah, le pharaon rayonne de nouveau

Après un début de saison moyen, l’attaquant égyptien vient de qualifier son club en Ligue des champions. De bon augure avant le Derby d’Angleterre.

Il est comme ça, Mohamed Salah. Suite à sa saison 2017-2018 époustouflante avec 42 buts toutes compétitions confondues, on pouvait le penser fatigué suite à sa Coupe du monde en Russie perturbée par une blessure à l’épaule. Il est vrai que son début d’exercice n’était pas des plus convaincants, avec des performances moins tranchantes que l’an dernier. Mais l’international égyptien sait renaître de ses cendres, à l’image de la semaine qu’il vient de passer. Auteur d’un triplé le week-end dernier contre Bournemouth, il a marqué face à Naples le but salvateur de la qualification des Reds pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. L’Egyptian King, comme le surnomment les supporters à Anfield, fait de nouveau rugir les siens.

"Il est prêt à travailler pour l'équipe"

Quand il a connu sa période creuse, l’ancien joueur de l’AS Roma a pu compter sur le soutien immédiat de son entraîneur, Jürgen Klopp. Le technicien allemand, toujours présent quand il le faut pour défendre ses protégés, a mis l’accent sur l’implication collective de Salah pour nuancer sa disette offensive. "Il a été exceptionnel et parfait défensivement lors des deux derniers matches. C'est tellement important dans ce genre de rencontres, ça montre qu'il est prêt à travailler pour l'équipe. C'est normal pour un joueur offensif de connaître des périodes sans marquer. Il reste dangereux. On fera le bilan à la fin de la saison, pas maintenant." Mi-décembre, le bilan, justement, est plutôt intéressant. S’il est loin de ses standards de la saison passée, avec 13 réalisations TCC, Mohamed Salah est toujours aussi crucial pour l’équipe de la Mersey.

Sur la dimension physique, celle où il devait sans doute rassurer le plus, le natif de Nagrig a prouvé qu’il avait retrouvé toutes ses capacités au fil des semaines, même s'il n'a pas répondu présent à l'extérieur en C1, à l'image de ses prestations fades en C1 au Parc des Princes, au Marakana et au San Paolo. Comme souvent dans l'histoire européenne des Reds, c'est à domicile que l'atmosphère européenne a porté Mohamed Salah. Il suffit de voir le but inscrit face à Naples, mardi soir, avec un coup de rein qui lui a permis d’effacer Kalidou Koulibaly, l’un des meilleurs défenseurs centraux d’Europe.

Il n'a pas encore marqué contre United avec les Reds

Mieux dans son corps, l’international égyptien a également fait le deuil de sa fin de saison dernière avec les échecs en Coupe du Monde mais surtout en Ligue des champions. "On a joué contre des équipes qui prétendaient au titre, confiait-il à France Football en septembre dernier. On a quand même réussi à atteindre la finale. Alors, bien sûr qu'on peut le refaire ! Je suis sûr qu'on peut la gagner. On peut même gagner les deux, la Ligue des champions et le titre en Premier League." Des ambitions légitimes alors que les Reds n’ont toujours pas perdu cette saison en championnat, après 16 journées.

Élu meilleur joueur africain BBC de l'année 2018, Mohamed Salah faisait face au fameux complexe du "One Wonder Season" (l'homme d'une seule saison) après ses prouesses de 2017-2018. Dans la phase de la confirmation, l'ailier égyptien a montré qu'il avait les aptitudes nécessaires pour y parvenir, alors que ses fameux coéquipiers du trio, Sadio Mané et Roberto Firmino, ont éprouvé eux aussi des difficultés depuis la reprise en août. Pas encore souverain, le joueur passé par Bâle et Chelsea a l'occasion ce dimanche d'écrire une nouvelle page de son histoire anglaise, en marquant pour la première fois sous les couleurs des Reds face à Manchester United. Un rendez-vous incontournable, pour continuer à grandir en Albion.