Avant les grands rendez-vous : un cauchemar mystérieux menace les rêves du Real Madrid

Le Real Madrid a poussé un soupir de soulagement après la révélation de la nature de la blessure de Kylian Mbappé au genou gauche. Les examens auxquels le joueur s'est soumis à Valdebebas ont en effet révélé une hyperextension de la capsule postérieure du genou, avec une absence estimée à environ 15 jours.

Mbappé s'était blessé lors de sa participation avec l'équipe de France face à la Turquie, hier vendredi, en Ligue des nations, avant de regagner Madrid pour passer des examens qui ont confirmé l'absence de blessure grave, entamant ainsi sa phase de récupération dans la capitale espagnole.

Sur la base de la durée d'absence prévue, le Real Madrid espère récupérer Mbappé au moment de la reprise du championnat espagnol, lorsqu'il recevra Villarreal au stade Santiago-Bernabéu le 10 octobre.

Mbappé rejoint la liste des blessés, qui comprend Militão, Rodrygo, Mendy, Fede Valverde et Konaté.

Konaté souffre pour sa part d'une blessure similaire à celle de Mbappé, avec une durée de récupération comparable, ce qui rend son retour, aux côtés de Valverde, attendu pour la reprise des compétitions, avant la date prévue du Clásico face au Barça le 25 octobre.

Malgré le soulagement du Real Madrid concernant l'état de Mbappé, la trêve internationale suscite l'inquiétude du club, après que bon nombre de ses joueurs ont disputé des matchs consécutifs sur une courte période.

La charge s'alourdit pour certains joueurs en raison de la longueur des déplacements, parmi lesquels Vinicius et Endrick, qui se trouvent avec le Brésil en Australie et en Inde, ainsi que Brahim Díaz, qui voyagera avec le Maroc en Afrique du Sud pour affronter le Lesotho.

Le Real Madrid avait subi 54 blessures la saison dernière, tandis que Militão, Rodrygo et Mendy sont toujours à l'infirmerie.

C'est pour cette raison que José Mourinho a placé le dossier des blessures parmi les priorités qu'il cherche à traiter, et il a fait appel à Sandro Carriço, en provenance de Benfica, pour diriger le département des sciences du sport, spécialisé dans la prévention des blessures et la gestion des charges physiques des joueurs.

Les mesures prises ont semblé commencer à porter leurs fruits au cours des premiers mois de la saison, la liste des blessés se limitant à un nombre restreint de joueurs, avant que les craintes ne resurgissent durant la trêve actuelle, ajoutant le problème des blessures aux défis techniques que Mourinho doit gérer.