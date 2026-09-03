Avant le verdict : un nouveau rebondissement bouleverse l'affaire du joueur du Real Madrid

L'affaire du joueur du Real Madrid Raúl Asencio a connu un nouveau développement, après que les deux jeunes femmes apparaissant dans des vidéos à caractère sexuel ont confirmé renoncer à poursuivre les quatre joueurs mis en cause dans l'affaire, ce qui a conduit le ministère public à retirer l'accusation visant le défenseur de la Maison Blanche pour le délit de divulgation de secrets et d'atteinte à la vie privée.

Asencio a comparu aux côtés de ses anciens coéquipiers de l'académie du Real Madrid, Ferran Ruiz, Juan Rodríguez et Andrés García, devant la justice dans le cadre de cette affaire, avant que les deux jeunes femmes ne confirment devant la juge du tribunal pénal numéro 5 de Las Palmas de Gran Canaria, à l'ouverture du procès, leur pardon accordé aux quatre accusés, selon le journal « AS ».

Ce désistement a permis au ministère public de retirer son accusation relative au délit de diffusion ou de partage d'images et de vidéos à caractère intime sans le consentement des personnes concernées, une accusation qui visait Asencio ainsi que les autres accusés.

D'autres accusations ne concernent pas Asencio

En revanche, le désistement des deux jeunes femmes n'a aucune incidence sur les accusations relatives à du contenu pédopornographique, qui visent uniquement Ferran Ruiz, Juan Rodríguez et Andrés García, sans Asencio.

Ces accusations sont liées à l'enregistrement d'une vidéo sexuelle avec une mineure, l'une des deux jeunes filles étant âgée de 16 ans au moment des faits en 2023, un délit pour lequel l'accusation ne s'éteint pas du simple fait du désistement ou du pardon de la victime.

Après avoir entendu les dépositions des deux jeunes femmes, la juge a décidé de suspendre provisoirement l'audience.

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Les détails de l'affaire

Les faits de cette affaire remontent à l'été 2023, lorsque Ferran Ruiz, Juan Rodríguez et Andrés García étaient coéquipiers de Raúl Asencio à l'académie du Real Madrid, où les trois joueurs ont eu une relation sexuelle consentie avec deux jeunes femmes dans un club de plage de la région d'Amadores, au sud de l'île de Gran Canaria.

Toutefois, les accusations portent sur le fait que les joueurs auraient, selon les éléments de l'affaire, pris des photos et des vidéos de la scène sans le consentement des deux jeunes femmes, avant de partager ces contenus via l'application « WhatsApp » avec d'autres personnes, malgré la demande des deux jeunes femmes de les supprimer.

L'une de ces vidéos est ensuite parvenue au téléphone d'Asencio, qui était accusé de l'avoir montrée à une tierce personne, tout en sachant, selon l'accusation, que la vidéo avait été filmée sans autorisation et que les deux jeunes femmes en avaient réclamé la suppression.

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