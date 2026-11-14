Avant le Mondial 2030 : l'Espagne passe un nouveau test en dehors du terrain

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La compétition pour accueillir la phase finale de la Ligue des Nations de l'UEFA se poursuit, mais cette fois loin des terrains, après que l'Espagne et la France sont entrées dans une course acharnée pour organiser le tournoi du « Final Four », prévu en juin prochain.

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Avec la clôture du dépôt des dossiers de candidature le 21 octobre dernier, l'Espagne et la France apparaissent comme les candidates les plus en vue pour accueillir le tournoi, selon ce qu'a précisé le journal « Marca », la Fédération espagnole de football ayant présenté un dossier solide comprenant deux stades, le Santiago Bernabéu à Madrid et le José Zorrilla à Valladolid, tandis que la Fédération française est en concurrence avec les stades de Lyon et de Saint-Étienne pour accueillir les matchs.

La décision finale ne sera pas tranchée avant le tirage au sort des quarts de finale, prévu le 20 novembre, car les affrontements de ce tour détermineront le chemin vers la qualification pour le dernier carré, et révéleront également les deux sélections parmi lesquelles sera choisi le pays hôte de la phase finale.

L'Union européenne de football, l'UEFA, préfère disputer la phase finale dans le pays de l'une des quatre sélections qualifiées pour les demi-finales, afin de garantir une affluence plus importante et une ambiance enthousiaste, ce qui se répercute positivement sur le tournoi et lui confère un élan populaire et médiatique plus grand.

Toutefois, l'UEFA n'exclut pas le recours à une option alternative, les matchs du dernier carré pouvant se tenir sur un terrain neutre si aucune des sélections qualifiées pour les demi-finales n'est en mesure d'accueillir le tournoi.

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L'Espagne et la France bénéficient d'un avantage dans la course à l'organisation, non seulement parce qu'elles ont présenté des dossiers de candidature officiels, mais aussi parce qu'elles comptent parmi les candidates les plus en vue pour atteindre le dernier carré.

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Le Portugal avait déjà accueilli la première édition de la phase finale en 2019, suivi par l'Italie en 2021, puis les Pays-Bas en 2023 et l'Allemagne en 2025, tandis que l'Angleterre apparaît comme une candidate possible, malgré son lien avec l'organisation du Championnat d'Europe des nations 2028.

Pour l'Espagne, l'importance d'accueillir le tournoi ne se limite pas à l'organisation d'un grand événement footballistique, elle revêt aussi des dimensions stratégiques liées à la préparation de l'accueil de la Coupe du monde 2030, en partenariat avec le Portugal et le Maroc.

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L'organisation du dernier carré de la Ligue des nations de l'UEFA représente un test important des capacités organisationnelles de l'Espagne avant le Mondial, et pourrait aussi renforcer les chances du stade Santiago Bernabéu d'accueillir la finale de la Coupe du monde 2030, en prouvant sa capacité à accueillir les grands événements qui exigent des aménagements organisationnels et une affluence au plus haut niveau.

Entre le stade Santiago Bernabéu et le José Zorrilla d'un côté, et les stades de Lyon et de Saint-Étienne de l'autre, la compétition se poursuit en coulisses, dans l'attente de ce que donnera le tirage au sort des quarts de finale, prévu jeudi dans la ville suisse de Nyon, qui dessinera les contours du chemin vers le dernier carré et donnera à la course à l'organisation une orientation plus claire.

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Il convient de rappeler que le Portugal est le tenant du titre de la Ligue des nations de l'UEFA, après avoir été sacré champion pour la deuxième fois de son histoire en 2025, à la suite de sa victoire sur l'Espagne aux tirs au but en finale, après la fin des temps réglementaire et supplémentaire sur un match nul (2-2).

Le Portugal avait déjà remporté le titre de la première édition du tournoi en 2019, tandis que la France a décroché le titre de l'édition 2021, et que l'Espagne a été sacrée championne lors de l'édition 2023.