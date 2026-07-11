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England Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traduit par

Avant le match entre l'Angleterre et la Norvège, Harry Kane s'exprime sur les comparaisons entre lui et Haaland

H. Kane
E. Haaland
Norvège vs Angleterre
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É.-U.

L'attaquant anglais estime avoir évolué : « Je me considère comme un joueur différent. »

Harry Kane, capitaine de l’équipe d’Angleterre, a refusé de se comparer au Norvégien Erling Haaland à la veille du quart de finale très attendu de la Coupe du monde 2026, ce samedi soir. Il a souligné que, bien qu’ils occupent tous deux le poste d’attaquant de pointe, leurs styles de jeu respectifs diffèrent.

Avec six réalisations au compteur, Kane pointe à une longueur de Haaland, tandis que Kylian Mbappé et Lionel Messi caracolent en tête du classement du Soulier d’or avec huit buts chacun.

«Haaland est une machine à marquer»

« Nous sommes deux joueurs totalement différents », a-t-il expliqué en conférence de presse, selon la chaîne française RMC. « Je sais que nous évoluons tous deux comme attaquants de pointe, mais, sur le terrain, nos rôles sont distincts. »

Il a ajouté : « Erling est incroyable, et son ratio de buts est exceptionnel. Physiquement, c’est une véritable machine, dotée d’une puissance énorme ; sa capacité à conclure les actions est du plus haut niveau, et son palmarès en dit long. »

«Je n’aime pas les comparaisons»

L’attaquant du Bayern Munich a précisé qu’il privilégiait un style différent de celui de son concurrent norvégien.

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« Je me considère comme un joueur différent. Bien sûr, je marque des buts, mais j’aime davantage toucher le ballon et participer à la construction du jeu, même si je suis également capable d’évoluer comme attaquant pur », a-t-il expliqué.

Il conclut : « Je ne pense pas qu’il y ait lieu de nous comparer. »

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Éloges et respect

Le capitaine anglais a réitéré son immense respect pour Haaland tout en espérant contenir sa menace lors de la rencontre.

« J’ai beaucoup de respect pour lui en tant que joueur, et bien sûr, j’espère qu’il restera calme face à nous, mais tout le monde sait que c’est un joueur exceptionnel », a-t-il déclaré.

La course aux stars de la Coupe du monde

Kane a également évoqué la rivalité entre les grands attaquants du tournoi, citant notamment Kylian Mbappé, Lionel Messi et Haaland.

« Je pense que cette édition de la Coupe du monde est formidable de ce point de vue : tous les meilleurs attaquants marquent des buts, ce qui n’arrive pas toujours dans les grands tournois », a-t-il déclaré.

« Les supporters et les médias savourent ce duel, ce qui me pousse à donner le meilleur de moi-même », ajoute-t-il.

« Mon objectif, c’est le titre, pas le Soulier d’or »

Bien qu’il soit en passe de prendre la tête du classement des buteurs, Kane a souligné que sa priorité restait de mener l’Angleterre à la victoire.

« Mon objectif principal est de remporter la Coupe du monde, pas le Soulier d’or », a-t-il déclaré.

Sur le plan personnel, je suis en pleine forme devant le but, mais la présence d’attaquants de ce calibre me rend encore plus ambitieux et me pousse à donner le meilleur de moi-même. »

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