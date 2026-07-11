Avant le match entre l'Angleterre et la Norvège, Harry Kane s'exprime sur les comparaisons entre lui et Haaland

Harry Kane, capitaine de l’équipe d’Angleterre, a refusé de se comparer au Norvégien Erling Haaland à la veille du quart de finale très attendu de la Coupe du monde 2026, ce samedi soir. Il a souligné que, bien qu’ils occupent tous deux le poste d’attaquant de pointe, leurs styles de jeu respectifs diffèrent.

Avec six réalisations au compteur, Kane pointe à une longueur de Haaland, tandis que Kylian Mbappé et Lionel Messi caracolent en tête du classement du Soulier d’or avec huit buts chacun.

«Haaland est une machine à marquer»

« Nous sommes deux joueurs totalement différents », a-t-il expliqué en conférence de presse, selon la chaîne française RMC. « Je sais que nous évoluons tous deux comme attaquants de pointe, mais, sur le terrain, nos rôles sont distincts. »

Il a ajouté : « Erling est incroyable, et son ratio de buts est exceptionnel. Physiquement, c’est une véritable machine, dotée d’une puissance énorme ; sa capacité à conclure les actions est du plus haut niveau, et son palmarès en dit long. »

«Je n’aime pas les comparaisons»

L’attaquant du Bayern Munich a précisé qu’il privilégiait un style différent de celui de son concurrent norvégien.

« Je me considère comme un joueur différent. Bien sûr, je marque des buts, mais j’aime davantage toucher le ballon et participer à la construction du jeu, même si je suis également capable d’évoluer comme attaquant pur », a-t-il expliqué.

Il conclut : « Je ne pense pas qu’il y ait lieu de nous comparer. »

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Éloges et respect

Le capitaine anglais a réitéré son immense respect pour Haaland tout en espérant contenir sa menace lors de la rencontre.

« J’ai beaucoup de respect pour lui en tant que joueur, et bien sûr, j’espère qu’il restera calme face à nous, mais tout le monde sait que c’est un joueur exceptionnel », a-t-il déclaré.

La course aux stars de la Coupe du monde

Kane a également évoqué la rivalité entre les grands attaquants du tournoi, citant notamment Kylian Mbappé, Lionel Messi et Haaland.

« Je pense que cette édition de la Coupe du monde est formidable de ce point de vue : tous les meilleurs attaquants marquent des buts, ce qui n’arrive pas toujours dans les grands tournois », a-t-il déclaré.

« Les supporters et les médias savourent ce duel, ce qui me pousse à donner le meilleur de moi-même », ajoute-t-il.

« Mon objectif, c’est le titre, pas le Soulier d’or »

Bien qu’il soit en passe de prendre la tête du classement des buteurs, Kane a souligné que sa priorité restait de mener l’Angleterre à la victoire.

« Mon objectif principal est de remporter la Coupe du monde, pas le Soulier d’or », a-t-il déclaré.

Sur le plan personnel, je suis en pleine forme devant le but, mais la présence d’attaquants de ce calibre me rend encore plus ambitieux et me pousse à donner le meilleur de moi-même. »