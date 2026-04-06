Avant le match contre le Real… Le Bayern suit les traces du FC Barcelone

Les contours de la prochaine édition de la Ligue des champions pour la saison 2026/2027 commencent à se dessiner, trois clubs ayant déjà officiellement décroché leur place en phase de groupes.

En Allemagne, le Bayern Munich a confirmé sa domination habituelle en s'imposant de justesse 3-2 face à Fribourg, portant son total à 73 points et creusant l'écart avec son plus proche poursuivant hors du top 4, le club de Hoffenheim, à 23 points.

Toute chance mathématique de voir le géant bavarois se retrouver hors des places qualificatives pour la Ligue des champions s'est évanouie, faisant de lui le premier représentant de la « Bundesliga » dans la plus grande compétition continentale.

Le Bayern se prépare à affronter le Real Madrid au stade Santiago Bernabéu, demain, lors du match aller des quarts de finale de l'édition actuelle de la Ligue des champions.

Quant aux Pays-Bas, la qualification s'est accompagnée du titre de champion, puisque l'PSV Eindhoven a été sacré champion des Pays-Bas après un match épique qui s'est soldé par une victoire 4-3 contre Utrecht lors de la 29e journée, s'assurant ainsi une place parmi l'élite des clubs européens la saison prochaine en tant que champion national.

Rappelons que Barcelone a été le premier club à se qualifier officiellement pour la compétition européenne, grâce à sa victoire contre Rayo Vallecano lors de la 29e journée.

Cette victoire a placé le club catalan en position de sécurité mathématique, lui garantissant ainsi un retour précoce dans la compétition pour la « double oreille » dans sa nouvelle version, alors que les supporters espèrent voir le club renouer avec les gloires continentales.

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