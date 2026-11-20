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Avant le match contre le BVB ce week-end, Gladbach devrait changer de gardien de but.

Au Borussia Mönchengladbach, l’entraîneur Alexander Blessin aurait décidé de changer de gardien de but.

Selon les informations de Bild, ce n’est pas le titulaire habituel Moritz Nicolas qui gardera les buts de Gladbach samedi, lors du prochain match de Bundesliga contre le Borussia Dortmund, mais sa doublure Daniel Batz.

Alexander Blessin envisagerait un changement durable dans les buts des Poulains, afin d’obtenir enfin les points dont ils ont cruellement besoin dans la lutte pour le maintien. Les deux gardiens auraient déjà été informés de cette décision.

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Nicolas avait commencé la saison comme numéro un incontesté de Gladbach, mais il a subi une élongation fin octobre et n’a plus joué depuis. Batz a remplacé le gardien de 29 ans lors des trois matches suivants et a livré des prestations solides.

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Batz a notamment gardé sa cage inviolée à deux reprises, contre le SC Paderborn puis face au Karlsruher SC en Coupe d’Allemagne. Nicolas n’y était parvenu qu’une fois lors des huit matches officiels précédents, pendant la victoire 5-0 au premier tour de la coupe contre le TSV Schott Mainz, club d’Oberliga.

Jusqu’à quand Moritz Nicolas est-il sous contrat à Gladbach ?

Selon Bild, on ignore encore si Nicolas, chouchou des supporters, acceptera cette rétrogradation durable et relèvera le défi de la concurrence à son poste, ou s’il cherchera plutôt d’autres options. Son contrat à Mönchengladbach, qui court jusqu’en 2029, comporterait une clause libératoire de 15 millions d’euros.

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Nicolas fait partie de l’équipe première de Gladbach depuis 2016. Après plusieurs prêts, il a fait ses débuts professionnels en 2022 et a disputé depuis 95 autres matches officiels avec les Poulains.