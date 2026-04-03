Avant le match contre Barcelone… Griezmann livre un témoignage émouvant sur son départ de l'Atlético

Alors que la fin de son parcours à l'Atlético de Madrid approche, le Français Antoine Griezmann semble déterminé à laisser une empreinte forte au cours des mois qui restent, à commencer par le match au feu de l'action contre Barcelone, demain samedi.

Griezmann a tenu des propos émouvants qui reflètent son enthousiasme et son dévouement envers l'équipe, affirmant qu'il abordait ses derniers mois avec les Rojiblancos avec toute son énergie et sa détermination à donner le meilleur de lui-même à chaque match et à chaque entraînement.

Le club américain d'Orlando City avait annoncé le recrutement de l'attaquant français Antoine Griezmann, de l'Atlético de Madrid, mais à partir de l'été prochain.

« Je dispute ces derniers matchs avec l’Atlético de Madrid avec l’intention de tout donner à chaque match et à chaque entraînement », a déclaré Griezmann dans une interview accordée au site officiel du club. « Il ne reste que quelques mois, et je dois donner tout ce que j’ai sur le terrain. »

Il a ajouté : « Je vais continuer à travailler et à essayer d’aider l’équipe de toutes les manières possibles, que ce soit par des buts, des passes décisives ou un travail acharné sur le terrain. Je veux toujours en faire plus, travailler plus, jouer plus. J’ai une grande confiance dans le groupe, dans l’entraîneur et dans les supporters, que ce soit lors des matchs à domicile ou à l’extérieur. »

À propos du match très attendu contre Barcelone samedi soir, dans le cadre de la 30e journée de la Liga, Griezmann a souligné l’importance de préserver l’identité de l’équipe : « Nous devons conserver notre solidité défensive et l’équilibre entre l’attaque et la défense. Jouer devant nos supporters nous donnera un avantage supplémentaire. »

Lire aussi :

Simeone guette Flick dans une guerre de 11 jours entre Barcelone et l'Atlético



L'Atlético de Madrid occupe actuellement la quatrième place du classement avec 57 points, à seulement un point de Villarreal, troisième, tandis que Barcelone est en tête de la Liga avec 73 points, quatre points devant le Real Madrid.

Griezmann est l'une des stars de l'Atlético cette saison, avec 43 matchs disputés, 13 buts marqués et 4 passes décisives.