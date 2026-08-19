L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, a affirmé que ses joueurs étaient prêts à se battre pour tous les titres lors de la nouvelle saison, grâce à un effectif exceptionnel doté d'une grande qualité.

Flick dirigera le FC Barcelone lorsqu'il affrontera Al Ahly d'Égypte, ce mercredi, sur la pelouse du stade Spotify Camp Nou, en match amical pour le Trophée Joan Gamper.

Flick a déclaré dans un message adressé aux supporters avant la rencontre : « Je voudrais commencer par vous remercier pour votre soutien la saison dernière, et souhaiter la bienvenue à nos joueurs et aux nouveaux membres du staff technique. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. »

Il a ajouté : « J'ai quelque chose d'émouvant à dire. En mai dernier, lorsque j'ai perdu mon père, j'ai ressenti un soutien et un amour extraordinaires de la part de tous les membres de la famille du Barça, et cela a été incroyable pour moi et pour ma famille. »

Il a poursuivi : « Nous entamerons la nouvelle saison dimanche prochain, à Elche. Je pense que nous avons une équipe formidable qui possède beaucoup de qualité, et ce grâce à Deco (le directeur sportif), au président (Joan Laporta), et à tous ceux qui ont joué un rôle dans cela. »

Il a conclu : « Nous sommes prêts à travailler dur, jour après jour, pour nous battre pour tous les titres, et pour cela, nous avons besoin de vous tous. Nous avons besoin de votre soutien, de votre énergie et de votre passion. Vive le Barça, et vive la Catalogne. »

Il convient de rappeler que le FC Barcelone entamera la nouvelle saison dimanche prochain, lorsqu'il se déplacera sur le terrain d'Elche, lors de la première journée du championnat d'Espagne.

Le club catalan cherche à conserver le titre de champion d'Espagne pour la troisième saison consécutive, en plus de remporter le titre de la Ligue des champions d'Europe après une longue absence depuis sa dernière victoire dans cette compétition en 2015.

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