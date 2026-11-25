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L’Ajax a deux rendez-vous importants cette semaine, en Ligue Conférence et en Eredivisie, face au FC Thoune puis à Feyenoord. En conférence de presse mercredi, l’entraîneur Míchel Sánchez a indiqué que Julian Brandt et Anton Gaaei ne débuteraient pas les deux matches.

Brandt s’est blessé fin octobre contre l’AZ et a manqué les rencontres face au FC Midtjylland et au FC Twente, avant de faire son retour dimanche dernier contre l’ADO La Haye, à vingt minutes de la fin. Gaaei s’est blessé début octobre avec la sélection danoise et a lui aussi fait son retour contre l’ADO.

Il existait également une incertitude concernant le gardien Marc ter Stegen. L’international allemand a débuté sur le banc contre l’ADO, à la surprise générale. Ter Stegen n’était pas revenu totalement en forme de la trêve internationale, ce qui a conduit Míchel à donner sa chance à Maarten Paes dans les buts. Ter Stegen semble désormais pleinement rétabli.

« Dans le cas de Julian et d’Anton, je ne pense pas qu’ils puissent jouer deux fois 90 minutes en si peu de temps », a déclaré Míchel en conférence de presse, selon De Telegraaf. « Dans le cas de Marc ter Stegen, c’est possible. Nous verrons ce qui est le mieux pour l’équipe, aussi bien pour demain (jeudi, ndlr) que pour dimanche. »

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Un changement au milieu de terrain sera de toute façon nécessaire en raison de la blessure de Jorthy Mokio. Le Congolais, malchanceux, s’est fracturé le péroné contre l’ADO et sera absent environ quatre mois. « C’est évidemment une grosse perte, surtout parce qu’il possède des qualités spécifiques qui correspondent à ce que nous voulons faire », a reconnu Míchel.

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« Mais nous avons suffisamment de joueurs dans l’effectif pour trouver différentes solutions. » Sofyan Amrabat, qui vient de se remettre d’une blessure à l’aine, devrait retrouver une place de titulaire. Nordin Amrabat a déclaré lundi dans Rondo que son petit frère débuterait jeudi et « normalement aussi dimanche ». Yves Bissouma n’est pas qualifié pour affronter Thoune.

L’Ajax peut faire un grand pas en Ligue Conférence. Après un faux départ, le club d’Amsterdam compte six points en trois matches. Une nouvelle victoire le rapprocherait nettement d’une place parmi les huit premiers. Si l’Ajax figure dans ce groupe après six journées, il pourra éviter le tour de barrage de la compétition européenne.

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Thoune, champion de Suisse en titre, occupe actuellement la neuvième place du championnat sur douze équipes. Sa situation en Europe n’est guère meilleure, avec trois points et une vingtième place. « Ce sera un match difficile », estime néanmoins Míchel. « Ils encaissent beaucoup de buts, mais ils en marquent aussi beaucoup. » Thoune a inscrit 29 buts en championnat et en a encaissé 40.

Enfin, Míchel a également évoqué Feyenoord. Le club de Rotterdam s’est incliné mercredi face au FC Porto en Ligue des champions (0-1) et reste désormais sur sept matches sans victoire. « Oui, j’ai vu ce match hier », a confié Míchel à De Telegraaf. « J’ai trouvé que Feyenoord avait très bien joué. »

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« À mon avis, ils ne méritaient pas de perdre. C’est la réalité. Ils ont deux jours de repos ou de préparation supplémentaires avant dimanche, c’est vrai. Mais dans ce genre de match, le mental est beaucoup plus important que l’aspect physique. Ce sera un match avec beaucoup de pression et d’intensité », a conclu Míchel.