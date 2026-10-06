Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

Avant le grand adieu : Messi laisse un message émouvant qui résume 20 ans avec l'Argentine

L. Messi
Argentine vs Bénin
Argentine
Bénin
Matchs Amicaux
Argentine
Bénin
Algérie
Jordanie
Égypte
Maroc

Fin du parcours avec l'Albiceleste

Quelques heures avant de tirer le rideau sur son parcours sous le maillot de l'Argentine, Lionel Messi a adressé un message émouvant qui résume toute l'émotion des adieux, après avoir partagé des photos de sa dernière séance d'entraînement avec la sélection de son pays, aux côtés de ses coéquipiers et des membres du staff technique.

Le capitaine de l'Argentine a publié sur ses comptes sur les réseaux sociaux une série de photos, qu'il a accompagnée de quelques mots simples mais lourds d'émotion : « Des moments précieux dont je sais qu'ils vont me manquer », en référence évidente à la fin prochaine d'un chapitre exceptionnel de sa carrière internationale.

Messi se prépare à disputer son dernier match avec l'Argentine face au Bénin, dans la nuit de mardi, au stade Monumental dans la capitale Buenos Aires, lors d'une soirée qui devrait revêtir un caractère historique pour le capitaine de la sélection et porteur du numéro 10.

Après plus de deux décennies sous le maillot de l'Albiceleste, la star âgée de 39 ans s'apprête à tourner l'une des pages les plus importantes de sa carrière, après avoir écrit avec la sélection une histoire riche en titres et en exploits.

La Fédération argentine de football a préparé plusieurs cérémonies d'hommage dédiées à Messi, transformant la rencontre face au Bénin en une soirée d'adieu exceptionnelle pour le joueur dont le nom est associé aux plus grands moments du football argentin de l'époque moderne.





VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google