Avant le grand adieu : Messi laisse un message émouvant qui résume 20 ans avec l'Argentine

Quelques heures avant de tirer le rideau sur son parcours sous le maillot de l'Argentine, Lionel Messi a adressé un message émouvant qui résume toute l'émotion des adieux, après avoir partagé des photos de sa dernière séance d'entraînement avec la sélection de son pays, aux côtés de ses coéquipiers et des membres du staff technique.

Le capitaine de l'Argentine a publié sur ses comptes sur les réseaux sociaux une série de photos, qu'il a accompagnée de quelques mots simples mais lourds d'émotion : « Des moments précieux dont je sais qu'ils vont me manquer », en référence évidente à la fin prochaine d'un chapitre exceptionnel de sa carrière internationale.

Messi se prépare à disputer son dernier match avec l'Argentine face au Bénin, dans la nuit de mardi, au stade Monumental dans la capitale Buenos Aires, lors d'une soirée qui devrait revêtir un caractère historique pour le capitaine de la sélection et porteur du numéro 10.

Après plus de deux décennies sous le maillot de l'Albiceleste, la star âgée de 39 ans s'apprête à tourner l'une des pages les plus importantes de sa carrière, après avoir écrit avec la sélection une histoire riche en titres et en exploits.

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La Fédération argentine de football a préparé plusieurs cérémonies d'hommage dédiées à Messi, transformant la rencontre face au Bénin en une soirée d'adieu exceptionnelle pour le joueur dont le nom est associé aux plus grands moments du football argentin de l'époque moderne.















