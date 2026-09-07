C’était le 28 avril 2010 et Mourinho parlera plus tard de « la plus belle défaite de sa vie » et d’un « miracle historique ». Que s’était-il passé ? Mourinho et l’Inter Milan disputaient le match retour huit jours après un 3-1 à l’aller contre le tenant du titre et grand favori, le FC Barcelone.

Mais alors que le Barça a en plus profité d’une supériorité numérique de 60 minutes après l’expulsion de Thiago Motta, l’équipe de Pep Guardiola n’est pas allée au-delà d’un 1-0 face au plan de jeu de Mourinho, qui consistait à empêcher Lionel Messi de jouer. La joie de l’entraîneur portugais est devenue un instant classic de l’histoire du football.

L’index levé, Mourinho a foncé sur la pelouse du Camp Nou et a célébré de manière extatique avec ses joueurs. Cela a sans doute tellement provoqué un ou deux Catalans que les arroseurs ont été mis en marche, apparemment dans le but de mettre fin à la fête de l’Inter et de chasser Mourinho et les siens.

Quelques semaines plus tard, l’Inter a décroché le titre grâce à une victoire 2-0 en finale contre le Bayern Munich de Louis van Gaal.

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Mission impossible ? Mission accomplie !

« La mission est très difficile. Il est presque impossible de remettre un cadeau à Mourinho ici », a déclaré Palmeri dans une vidéo tournée au téléphone portable. « C’est difficile, mais nous allons essayer. »

La tentative a réussi. Mourinho s’est réjoui, a accepté le cadeau et a serré la main de Palmeri, avant de quitter en souriant la salle de conférence de presse à Madrid.

Mardi, dans le cadre de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le Real, le club actuel de Mourinho, affrontera son ancien club, l’Inter. Contrairement à ce qu’il a accompli avec le grand club italien, Mourinho n’a jusqu’à présent pas réussi à triompher dans la plus prestigieuse des compétitions européennes avec les Merengue. En 2010, celui qui a aujourd’hui 63 ans a quitté Milan pour Madrid, où il est resté jusqu’en 2013. Cet été, il s’est engagé pour la deuxième fois avec le club le plus titré d’Espagne.



