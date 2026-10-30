Avant le derby de la colère : Milan prolonge le contrat de sa star jusqu'en 2031

Le Milan AC a annoncé la prolongation du contrat de sa star américaine Christian Pulisic pour une durée de cinq ans, ce qui le liera au club italien jusqu'en 2031, une décision qui confirme l'attachement du club aux services de l'un de ses éléments offensifs les plus en vue.

Milan a dévoilé cette prolongation de contrat sur ses comptes de réseaux sociaux, avec la formule : « La mission de Captain America sous le maillot des Rossoneri continue ».

Pulisic était entré dans la dernière année de son précédent contrat, lui qui avait rejoint Milan en 2023 en provenance de Chelsea.

Le quotidien « The Athletic » rapportait le 28 octobre que les négociations entre les deux parties avaient atteint un stade avancé en vue d'un accord sur un nouveau contrat.

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En vertu de ce nouveau contrat, le joueur percevra un salaire de base garanti de 6,5 millions d'euros, un montant global qui pourrait grimper jusqu'à 10 millions d'euros (11,14 millions de dollars) en cas de réalisation des primes et des bonus convenus.

Les négociations n'avaient débuté que le 23 septembre, bien que la direction du club italien ait fait savoir durant le mercato estival que l'attaquant n'était pas à vendre, et ce après l'intérêt manifesté par le New York City FC pour le recruter.

Milan a annoncé, vendredi, la prolongation du contrat du joueur, soulignant que ce nouvel accord « reflète un engagement commun à bâtir sur les progrès accomplis ensemble au cours des dernières années, avec l'ambition de continuer à progresser, de réaliser de nouveaux exploits et d'écrire de nouveaux chapitres inoubliables dans l'histoire du club ».

Sur le plan sportif, Pulisic a inscrit deux buts et délivré une passe décisive en neuf matches disputés dans les différentes compétitions cette saison, après s'être remis d'une fine fracture de fatigue à la jambe contractée lors du match des huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Le joueur a pris part à quatre matches durant le tournoi organisé par les États-Unis conjointement avec deux autres pays, avant que la sélection américaine ne soit éliminée par la Belgique, avant d'atteindre les quarts de finale.

Depuis son arrivée à Milan en provenance de Chelsea en 2023, Pulisic a disputé 143 matches sous le maillot de l'équipe italienne, au cours desquels il a inscrit 44 buts et délivré 28 passes décisives. La saison dernière, il a marqué 10 buts en 34 matches, malgré plusieurs blessures musculaires.