Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FC Salzburg v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduit par

Avant le derby de la colère : Milan prolonge le contrat de sa star jusqu'en 2031

Milan AC vs Inter
Milan AC
Inter
Serie A
C. Pulisic
Italie
É.-U.

Une grosse prime pour la performance

Exclusivité Totale
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Est l'unique diffuseur du championnat italien en France, proposant 100 % des 380 matchs de la saison de Serie A en direct et à la demande.

✅ En plus du championnat régulier, l'abonnement intègre les droits de diffusion exclusifs des coupes nationales, à savoir la Coppa Italia et la Supercoppa Italiana.

✅ La plateforme complète son offre italienne avec d'autres championnats internationaux de renom (comme l'Eredivisie néerlandaise ou la Jupiler Pro League belge) et un dispositif éditorial complet en français avec des magazines dédiés à la Serie A.

Prix de départ14,99 € par mois

Le Milan AC a annoncé la prolongation du contrat de sa star américaine Christian Pulisic pour une durée de cinq ans, ce qui le liera au club italien jusqu'en 2031, une décision qui confirme l'attachement du club aux services de l'un de ses éléments offensifs les plus en vue.

Milan a dévoilé cette prolongation de contrat sur ses comptes de réseaux sociaux, avec la formule : « La mission de Captain America sous le maillot des Rossoneri continue ».

Pulisic était entré dans la dernière année de son précédent contrat, lui qui avait rejoint Milan en 2023 en provenance de Chelsea.

Le quotidien « The Athletic » rapportait le 28 octobre que les négociations entre les deux parties avaient atteint un stade avancé en vue d'un accord sur un nouveau contrat.

Prochains matchs
MIL

MIL

Serie A

31 oct. 2026

INT

INT

En vertu de ce nouveau contrat, le joueur percevra un salaire de base garanti de 6,5 millions d'euros, un montant global qui pourrait grimper jusqu'à 10 millions d'euros (11,14 millions de dollars) en cas de réalisation des primes et des bonus convenus.

Les négociations n'avaient débuté que le 23 septembre, bien que la direction du club italien ait fait savoir durant le mercato estival que l'attaquant n'était pas à vendre, et ce après l'intérêt manifesté par le New York City FC pour le recruter.

Milan a annoncé, vendredi, la prolongation du contrat du joueur, soulignant que ce nouvel accord « reflète un engagement commun à bâtir sur les progrès accomplis ensemble au cours des dernières années, avec l'ambition de continuer à progresser, de réaliser de nouveaux exploits et d'écrire de nouveaux chapitres inoubliables dans l'histoire du club ».

Sur le plan sportif, Pulisic a inscrit deux buts et délivré une passe décisive en neuf matches disputés dans les différentes compétitions cette saison, après s'être remis d'une fine fracture de fatigue à la jambe contractée lors du match des huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Le joueur a pris part à quatre matches durant le tournoi organisé par les États-Unis conjointement avec deux autres pays, avant que la sélection américaine ne soit éliminée par la Belgique, avant d'atteindre les quarts de finale.

Depuis son arrivée à Milan en provenance de Chelsea en 2023, Pulisic a disputé 143 matches sous le maillot de l'équipe italienne, au cours desquels il a inscrit 44 buts et délivré 28 passes décisives. La saison dernière, il a marqué 10 buts en 34 matches, malgré plusieurs blessures musculaires.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google