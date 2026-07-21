De nombreux supporters de Manchester United ont exprimé leur profonde colère après la restriction imposée à leurs comptes d'abonnement, avant le début de la Premier League anglaise au mois d'août prochain.

Cette mesure intervient à la suite d'une tentative de United d'identifier les revendeurs potentiels de billets et ceux qui enfreignent les conditions générales de vente des billets du club.

Mais les supporters ont indiqué à BBC Sport que ceux à qui l'on a signifié que leur abonnement était désormais menacé d'annulation comptent parmi les plus fidèles supporters du club, et ils affirment que la majorité n'a commis aucune faute.

« Je suis en colère à ce sujet : ils veulent juste qu'on parte », a ainsi déclaré Andy, abonné depuis plus de 35 ans, qui a été informé de la restriction de son compte lundi soir.

Il a ajouté : « Mon père était abonné depuis 1974, quand nous étions en deuxième division. Il est aujourd'hui à la retraite, et je dois l'aider pour tout ce qui touche à Internet depuis que les billets sont devenus numériques. »

Il a poursuivi : « Aller au match, c'est notre lien. Ce sont des choses comme celle-ci qui maintiennent parfois les personnes âgées en vie. »

Il a continué : « C'est déjà assez éprouvant pour ma santé mentale, mais je crois que cela pourrait aussi rendre mon père malade. »

Le club de Manchester United a refusé de commenter la procédure ou la réaction des supporters lorsqu'il en a été sollicité.

Dans l'un des courriels envoyés à un supporter, que BBC Sport a pu consulter, Manchester United indique : « Nous avons identifié des schémas liés à votre compte de billetterie que nous devons mieux comprendre. »

Le club a ajouté : « Nous devons déterminer s'il existe une explication directe à l'activité qui a été identifiée. »

En l'état actuel, des restrictions ont été imposées aux comptes en ligne des personnes soupçonnées, ce qui les empêche d'acheter et de transférer des billets.

Il a été demandé à ceux dont le compte a été signalé de fournir des preuves au club pour se défendre s'ils estiment avoir été accusés injustement.

United n'a annulé aucun billet à ce jour, et une commission d'appel prendra une décision définitive sur chaque cas avant le début de la saison de Premier League anglaise en août prochain.

Mais des supporters comme Andy affirment qu'on ne leur a pas explicitement indiqué ce qui leur est reproché, que le manque d'informations leur donne l'impression qu'on les invite à s'incriminer eux-mêmes, et que cette confusion suscite une grande angoisse.

Andy déclare : « Ils ont déjà pris l'argent de mon abonnement. »

Il poursuit : « Ils ne se soucient pas de la manière dont cela affecte les gens, leurs relations, et peut-être leur santé et leur santé mentale. Il n'y a aucune compassion. »

Il conclut : « J'ai le sentiment que les gens sont punis pour leur fidélité. Ils ne veulent pas de supporters, ils veulent des clients. »

Les abonnements papier sont devenus une chose du passé en Premier League anglaise.

Les clubs utilisent désormais des systèmes numériques qui permettent aux supporters de télécharger leurs billets sur leur téléphone, et ce changement s'est accompagné, dans de nombreux clubs, de règles plus strictes concernant la manière et la fréquence avec lesquelles les abonnés peuvent transférer leurs billets à d'autres personnes.

À Manchester United, par exemple, les abonnements des supporters peuvent être annulés s'ils n'assistent pas aux matchs ou n'envoient pas leurs billets à des amis et membres de la famille agréés pour au moins 16 des 19 matchs à domicile de Premier League anglaise.

La saison dernière, le club a déplacé 500 abonnés des places qu'ils occupaient depuis des années afin d'absorber l'augmentation des billets d'hospitalité.

Manchester United a procédé à de vastes réductions de ses effectifs depuis le rachat partiel par la société Ineos en 2024, y compris parmi ceux qui travaillent dans le domaine de la billetterie.