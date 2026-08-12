Avant le coup d'envoi de la Liga : nouvelle attaque contre Vinicius Junior

Le Brésilien Vinicius Junior, vedette du Real Madrid, a été la cible de sifflets de la part des supporters du Deportivo La Corogne, lors du match amical entre les deux équipes, ce mercredi soir au stade Abanca-Riazor, dans une ambiance qui reflète l'hostilité à laquelle est confronté l'ailier du club madrilène dans un certain nombre de stades espagnols.

Les sifflets des supporters de La Corogne ne sont pas les premiers du genre à l'encontre de Vinicius, puisque le joueur avait déjà été confronté à des faits similaires face à plusieurs équipes de Liga, parmi lesquelles Valence, Séville et Barcelone.

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Lors du célèbre match face à Valence en 2023, Vinicius avait été la cible d'une attaque de grande ampleur de la part des supporters valenciens, comprenant des chants racistes.

Le match entre le Real Madrid et Séville, en mai dernier, avait lui aussi connu une ambiance tendue, la vedette brésilienne ayant été visée par des sifflets des supporters et ayant répondu aux tribunes par des gestes qui ont suscité davantage de réactions, ce qui avait contraint l'arbitre à intervenir.

Il convient de rappeler que le club madrilène a officiellement annoncé, le 6 août dernier, la prolongation du contrat de Vinicius Junior jusqu'au 30 juin 2032, alors que son contrat était en passe d'expirer l'été prochain.