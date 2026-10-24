Ces derniers temps, les critiques s’étaient multipliées contre les Merengue, tandis que leur adversaire, le FC Barcelone, était couvert d’éloges pour sa puissance offensive sous la direction de Hansi Flick. Une situation que Mourinho a jugée « pas juste » pour une raison bien précise.

« On nous considère comme un produit fini, ce qui est de toute façon très difficile dans le football, alors que nous n’en sommes même pas encore à un stade avancé de ce processus. Nous ne travaillons ensemble que depuis trois mois », a-t-il expliqué en conférence de presse avant le duel de dimanche.

« Nous sommes loin d’être un produit fini. Nous n’en sommes qu’au tout début, à un stade où l’entraîneur apprend à connaître l’équipe, l’analyse et lui indique la voie à suivre, tandis que les joueurs, de leur côté, apprennent à connaître l’entraîneur et sa manière de faire », a poursuivi Mourinho.

C’est pourquoi « je ne trouve pas juste de comparer une équipe à ce stade de son développement avec une formation qui joue ensemble depuis des années ». Il ne veut pas non plus voir dans ce duel face à Flick un match référence, car « tout ce qu’on a accompli auparavant ne compte plus dans ce match. C’est vraiment particulier ».

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Quelle que soit l’issue de la rencontre face à un Barça peut-être légèrement favori, les Catalans ayant remporté six des sept derniers Clásicos, l’entraîneur des Blancos en est certain : « Le Real Madrid gagne des titres avec Mourinho ! »