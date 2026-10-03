Le club d'Al-Hilal se rapproche de la récupération de l'un de ses joueurs, après une longue absence qui s'est prolongée sur une durée de 8 mois complets, avant de disputer le Clasico tant attendu contre son rival traditionnel Al-Ittihad.

Al-Ittihad se rendra chez Al-Hilal, le 10 octobre courant, au stade Kingdom Arena de la capitale saoudienne Riyad, dans le choc des matchs de la huitième journée du championnat Roshn.

Une semaine avant le match, le journal saoudien « Arriyadiyah » a affirmé que le club d'Al-Hilal était désormais proche de récupérer son arrière droit Hamad Al-Yami, après que celui-ci s'est rapproché d'un retour aux entraînements collectifs.

Al-Yami avait été victime d'une blessure à la rotule du genou, lors de la confrontation contre Al-Taawoun, le 24 février dernier, dans un match reporté de la dixième journée du championnat Roshn saoudien, l'obligeant à subir une opération chirurgicale en Finlande, en mars dernier.

Al-Yami a suivi un programme de rééducation au cours de la période passée, dont il approche de la fin, afin de participer aux entraînements collectifs, puis aux matchs officiels au cours de la période à venir.

Le retour d'Al-Yami sera important, d'autant plus que l'Italien Simone Inzaghi, le directeur technique de l'équipe d'Al-Hilal, ne compte que sur Mohamed Mahzari au poste d'arrière droit, et le remplace par l'arrière gauche Mutaib Al-Harbi.

Al-Yami était l'un des éléments les plus en vue sur lesquels Inzaghi comptait la saison dernière, puisqu'il a disputé avec lui, avant sa blessure, 27 matchs, au cours desquels il a réussi à délivrer deux passes décisives.

Al-Hilal aborde le Clasico contre Al-Ittihad en cherchant à décrocher une nouvelle victoire qui lui permettrait de conserver la première place, puisqu'il est en tête du classement avec un total de 18 points, avec une seule longueur d'avance sur « Al-Amid » qui occupe la deuxième place.