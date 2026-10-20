Le choc attendu entre le FC Barcelone et son hôte le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, ne se résume pas à un simple affrontement entre deux grands du Vieux Continent : il porte en lui des souvenirs inoubliables, entre une nuit historique encore gravée dans la mémoire des supporters catalans et des dernières années durant lesquelles le club français a imposé sa supériorité dans les confrontations directes.

Avant la rencontre très attendue au Parc des Princes, le site officiel du FC Barcelone est revenu sur les grandes étapes de la rivalité entre les deux équipes, évoquant l'une des plus grandes remontées du club catalan en Ligue des champions, sans pour autant occulter une réalité difficile : la réussite du Paris Saint-Germain à s'imposer lors des dernières confrontations à élimination directe entre les deux formations.





La nuit du 6-1 que le FC Barcelone n'oublie pas

Le FC Barcelone a tenu à rappeler la rencontre historique qui l'avait opposé au Paris Saint-Germain lors de la saison 2016-2017, lorsque l'équipe catalane avait réalisé l'une des remontées les plus spectaculaires de l'histoire de la Ligue des champions.

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Après une défaite à l'aller sur le score de quatre buts à zéro, le FC Barcelone avait réussi à renverser la situation au retour en s'imposant 6-1, dans un match resté dans les mémoires grâce au but décisif de Sergi Roberto dans les derniers instants, qui offrit à l'équipe le billet de la qualification et embrasa les célébrations de ses supporters.

Mais cette soirée exceptionnelle n'a pas empêché Paris d'écrire de nouveaux chapitres dans l'histoire des confrontations entre les deux équipes, après que le rapport de force a basculé dans les années suivantes.

Un aveu

Le site officiel du FC Barcelone ne s'est pas contenté d'évoquer la fameuse nuit de la remontada : il a également souligné que le Paris Saint-Germain avait remporté les deux confrontations à élimination directe qui ont opposé les deux équipes lors des saisons 2020-2021 et 2023-2024.

Lors de la saison 2020-2021, le FC Barcelone avait été éliminé de la compétition par l'équipe française dès les huitièmes de finale, après une défaite à l'aller sur le score de 4-1, avant que les deux équipes ne se neutralisent au retour sur un score vierge.

Quant à la saison 2023-2024, le choc s'était renouvelé en quart de finale : le FC Barcelone avait réussi à s'imposer à l'aller sur le score de 3-2 à Paris, mais avait perdu au retour 4-1, permettant à l'équipe française de valider sa qualification pour les demi-finales.

La plus récente confrontation est survenue la saison dernière, lorsque le Paris Saint-Germain s'est imposé face au FC Barcelone sur le score de 2-1 au stade olympique Lluís Companys, dans le cadre de la phase de ligue, le club français poursuivant ainsi ses bons résultats face à son adversaire catalan.

Bataille pour la première place et absences qui frappent le FC Barcelone

Cette nouvelle confrontation intervient dans un contexte de grande proximité entre les deux équipes au classement de la phase de ligue de la Ligue des champions, puisque chacune compte six points après deux victoires lors des deux premières journées. Le Paris Saint-Germain devance son adversaire en tête du classement grâce à un but d'écart au nombre de buts marqués, les deux équipes étant à égalité à la différence de buts, avec sept buts chacune.

Paris s'est imposé face au Slovan Bratislava sur le score de 6-1, puis a dominé Manchester City 4-2, tandis que le FC Barcelone a battu le Feyenoord 5-1 et le Galatasaray 4-1.

Mais l'équipe catalane a encaissé des coups sur le plan physique avant la rencontre, après les blessures de Jules Koundé et d'Eric García face au Real Betis, qui viennent s'ajouter à Andreas Christensen et Roony Bardghji sur la liste des absents.

De son côté, le Paris Saint-Germain est privé de Nuno Mendes, ainsi que du jeune gardien Alessandro Longoni.















