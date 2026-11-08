Joan Laporta, le président du Barça, a tourné la page de la polémique liée à la tentative de recrutement de l'Argentin Julian Alvarez de l'Atlético Madrid, en affirmant que les relations entre les deux clubs étaient revenues à la normale, et ce avant la confrontation attendue entre les deux équipes, ce dimanche soir, dans le choc de la 12e journée de Liga.

Laporta a profité du traditionnel déjeuner réunissant les directions des deux clubs avant la rencontre pour confirmer la fin des différends apparus lors du dernier mercato estival, en raison de l'intérêt du Barça pour l'attaquant de l'Atlético Madrid.

Le président du club catalan a déclaré, dans des propos rapportés par le journal Mundo Deportivo : « Les relations ont traversé une période difficile, mais elles sont actuellement bonnes et il existe un respect mutuel entre les deux parties. Nous voulons que les choses continuent ainsi. »

À propos de l'avenir d'Alvarez, il a ajouté : « C'est un joueur de l'Atlético Madrid, pas un joueur chez nous. Et comme l'ont dit notre entraîneur et Simeone, les choses ont été clarifiées et l'affaire est désormais réglée. »

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Les propos de Laporta sont allés dans le même sens que la position d'Enrique Cerezo, le président de l'Atlético Madrid, qui a lui aussi affirmé que le dossier de l'attaquant argentin appartenait désormais au passé, soulignant que le joueur était appelé à prouver ses qualités sur le terrain, et estimant qu'il serait l'une des vedettes de la confrontation.

Laporta préfère Raphinha à Alvarez

Laporta a évoqué le Brésilien Raphinha, qui a récemment prolongé son contrat avec le Barça, en affirmant que son changement de poste n'était pas lié à la tentative de recrutement d'Alvarez, et en saluant la diversité de ses rôles et ses qualités offensives.

Il a déclaré : « Raphinha est un numéro 9 extrêmement fort, peu importe qui vous recrutez, et il ne joue pas uniquement à ce poste, il se déplace sur tout le terrain. C'est le meilleur joueur au monde à son poste et il possède des qualités extrêmement complètes. »

Un choc brûlant pour la tête de la Liga

La confrontation entre les deux équipes revêt une importance exceptionnelle, puisque le Barça aborde la rencontre avec 30 points, contre 28 points pour son hôte l'Atlético Madrid, après 11 matchs chacun.

L'équipe de l'entraîneur Diego Simeone recherche sa huitième victoire consécutive en Liga, qui lui offrirait l'occasion de s'emparer de la première place, tandis que le Barça, dirigé par Hansi Flick, cherche à porter l'écart avec son adversaire à 5 points et à conserver sa position de leader avant la trêve internationale.

L'équipe catalane aborde la confrontation avec un moral au beau fixe, après avoir écrasé le Deportivo Alavés sur le score de 6-1 en championnat, puis avoir dominé Aston Villa sur un score de trois buts à zéro en Ligue des champions.

De son côté, l'Atlético Madrid a remporté ses 7 derniers matchs en Liga, le dernier en date face à Levante sur le score de deux buts à zéro.

La tension de la confrontation ne se limite pas à la lutte pour les points, car elle comporte des dimensions supplémentaires en raison de l'affaire Julian Alvarez et de la tentative du Barça de le recruter l'été dernier, un dossier qui a provoqué des tensions dans les relations entre les deux clubs, en plus de la colère attendue des supporters de l'Atlético envers l'équipe catalane dans les tribunes du stade Metropolitano.

Alors que les directions des deux clubs ont choisi d'apaiser l'atmosphère, la confrontation sur le terrain semble promise à une tout autre épreuve, dans un choc qui pourrait redessiner les contours de la lutte pour le titre de la Liga.