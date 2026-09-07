Les performances impressionnantes du FC Barcelone en ce début de saison en Liga font grand bruit, bien au-delà des frontières du pays.

À la veille de la semaine où débute la Ligue des champions pour la saison 2026-2027, avec un match au Camp Nou mercredi prochain entre Barcelone et Feyenoord, le leader de la Liga attire tous les regards des médias, y compris aux Pays-Bas.

Les médias néerlandais ont salué les performances de Barcelone, qui a récolté 12 points sur 12 possibles, inscrivant 17 buts contre seulement 2 encaissés en quatre matches de championnat.

Par exemple, le magazine néerlandais « Voetbal » a averti Feyenoord qu'il ferait face à un « défi difficile » face à un Barcelone « quasi parfait », selon les propos rapportés par le journal catalan « Mundo Deportivo ».

Après la victoire de Barcelone, dirigé par l'entraîneur Hansi Flick, sur le score de 5-0 face à Valence hier dimanche, l'un des célèbres magazines sportifs a affirmé que « Feyenoord doit se montrer prudent, car Barcelone réalise l'un des meilleurs débuts de saison de l'histoire du club ».

Il a souligné que « Barcelone n'a inscrit davantage de buts après quatre matches que lors des saisons 1949-1950 (19 buts) et 1950-1951 (21 buts) ».

Il a ajouté : « Il est remarquable que, malgré sa formidable puissance offensive, Barcelone ait toujours besoin d'un véritable avant-centre classique. L'attaquant de l'Atlético Madrid Julian Alvarez était le principal candidat à ce poste, mais la transaction n'a pas abouti. »

Les médias néerlandais se sont réjouis de la probabilité d'un transfert de Feyenoord vers Barcelone, avec la présence de l'un de ses joueurs les plus en vue, l'ailier algérien Anis Hadj Moussa.

Moussa a failli devenir la vente la plus chère de l'histoire du club pour 40 millions d'euros, mais la période des transferts estivaux du championnat saoudien s'est achevée hier dimanche sans que l'accord avec Al-Ittihad ne soit conclu.

Anis Hadj Moussa s'est entraîné normalement avec Feyenoord aujourd'hui lundi, et voyagera avec l'équipe à Barcelone mardi pour disputer son match d'ouverture en Ligue des champions.

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