Le Real Madrid s'appuie sur une habitude remarquable dans les matches de Liga disputés le vendredi, mais souffre dans le même temps d'un recul de ses résultats à l'extérieur.

Le club merengue se déplace sur la pelouse du Real Betis, ce vendredi soir, pour le compte de la quatrième journée de Liga.

Selon les statistiques du réseau « Opta », le Real Madrid vit sa plus longue série de matches au cours desquels il a marqué lors de rencontres disputées le vendredi en Liga, avec 10 matches consécutifs (7 victoires et 3 nuls), une série entamée par une victoire 3-0 contre le Deportivo La Corogne en 2002.

Mais le Real Madrid a perdu 3 de ses 8 derniers matches à l'extérieur en Liga (4 victoires et un nul), soit plus de défaites que le total de ses revers lors de ses 17 précédents matches à l'extérieur dans la compétition (12 victoires, 3 nuls et 2 défaites).

En revanche, le Real Betis n'a perdu aucun de ses 18 derniers matches disputés le vendredi en Liga (11 victoires et 7 nuls), sa plus longue série sans défaite dans la compétition lors d'un jour précis de la semaine.

Le Real Betis n'a par ailleurs perdu aucun de ses 12 derniers matches sur sa pelouse en Liga (7 victoires et 5 nuls), après avoir remporté ses quatre dernières rencontres.

L'équipe n'avait plus enchaîné 5 victoires consécutives ou plus à domicile en Liga depuis octobre 2022, lorsqu'elle avait atteint les 6 victoires d'affilée.

Un duo en or

Par ailleurs, le duo du Real Madrid formé de Jude Bellingham (deux buts et deux passes décisives) et Kylian Mbappé (4 buts) est devenu le premier duo de joueurs du club à contribuer chacun à 4 buts lors des 3 premiers matches d'une saison en Liga depuis la saison 2018-2019, lorsque Gareth Bale et Karim Benzema avaient atteint le même total, avec 4 contributions chacun.

Quant à Cucho Hernández, attaquant du Real Betis, il a marqué lors de deux de ses 4 derniers matches débutés comme titulaire face au Real Madrid en Liga, ayant fait trembler les filets sous le maillot de Huesca en mars 2019, puis sous celui de son club actuel en janvier dernier.

De son côté, Manuel Pellegrini, entraîneur du Real Betis, a fait match nul lors de 11 de ses 27 rencontres disputées face au Real Madrid en Liga (4 victoires, 11 nuls et 12 défaites), soit le plus grand nombre de nuls obtenus par le technicien chilien face à un même adversaire dans la compétition, à égalité avec son bilan face à Séville (11 nuls).