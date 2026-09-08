L'Espagnol Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain, s'est exprimé au sujet de l'Ivoirien Yaya Touré, entraîneur du club slovaque du Slovan Bratislava, avant la rencontre entre les deux équipes, au Parc des Princes, demain mercredi, lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

L'entraîneur parisien a partagé ses réflexions sur les débuts de Touré comme entraîneur du Slovan, déclarant : « Lorsqu'il était joueur à Barcelone, j'entraînais les équipes de jeunes puis l'équipe réserve. C'était un joueur de très haut niveau. Il a acquis de l'expérience comme entraîneur adjoint. »

Et d'ajouter, selon les propos rapportés par le réseau français « Foot Mercato » : « Le Slovan est sa première expérience. J'ai vu une équipe qui aime avoir la possession du ballon. Il tire parti de son expérience à Barcelone et à Manchester City. »

Enrique s'est interrogé : « Nous verrons demain s'il affichera la même tendance offensive ou s'il penchera davantage vers la défense. »

Il a poursuivi : « Il faut savoir gérer les choses. Les matches à l'extérieur sont toujours difficiles. Quand on joue à domicile, il y a des éléments qui peuvent aider. Mais chaque match est compliqué. Il faut presser autant que possible. »

À noter que le Paris Saint-Germain a été sacré lors des deux dernières éditions de la Ligue des champions, sous la conduite de son entraîneur Luis Enrique.

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