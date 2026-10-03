Quelques heures avant la confrontation très attendue entre la sélection d'Arabie saoudite et son homologue qatarienne, les supporters saoudiens ont reçu un coup de pouce inattendu venu de l'extérieur des tribunes vertes, après que l'organisation du match a connu une évolution susceptible de leur offrir davantage d'espace pour créer une ambiance exceptionnelle.

Selon ce qu'a rapporté la chaîne saoudienne « Al Arabiya », la Fédération qatarienne de football a décidé de céder sa place située à l'avant des tribunes au profit des supporters saoudiens, une initiative qui permet à ces derniers de bénéficier d'un espace supplémentaire durant la rencontre.

Cette décision intervient alors que les supporters saoudiens s'apprêtent à présenter un tifo spécial portant la mention « Gloire et fierté », cherchant à préparer leur œuvre collective d'une manière digne de l'importance de la confrontation et à lui conférer une présence remarquable dans les tribunes.

L'emplacement des tribunes constitue l'un des facteurs importants dans la réalisation d'un tifo, d'autant plus que ces compositions nécessitent un espace dégagé pour que le message visuel apparaisse comme souhaité, ce qui fait de la décision de la Fédération qatarienne de céder sa place à l'avant un élément favorable aux supporters saoudiens avant le coup d'envoi.

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Les supporters saoudiens espèrent exploiter l'espace disponible pour offrir l'une des plus belles images de supporters du tournoi, d'autant plus que la mention « Gloire et fierté » porte un message direct reflétant les sentiments des supporters envers la sélection et leur volonté de la soutenir durant la confrontation.

Ainsi, les supporters saoudiens ont désormais l'occasion d'offrir un spectacle exceptionnel dans les tribunes, après que l'initiative qatarienne a facilité la réalisation du tifo « Gloire et fierté ». Avant le coup de sifflet initial, tous les regards se tournent donc vers ce que proposeront les tribunes saoudiennes lors de ce sommet du Golfe.