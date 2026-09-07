Avant le choc de Ligue des champions : Mbappé renouvelle son amour pour Milan et met en garde contre la puissance de l'Inter

Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, a affirmé sa préférence pour le Milan AC face à l'Inter, tout en insistant dans le même temps sur le fait que l'équipe des Nerazzurri mérite un grand respect, avant la confrontation entre les deux formations au stade Santiago Bernabéu, mardi soir, en Ligue des champions.

Mbappé a évoqué à plusieurs reprises son admiration pour le Milan AC au cours des dernières années.

Dans une interview accordée en 2024, l'international français avait affirmé que s'il rejoignait l'Italie, ce serait uniquement pour signer chez les Rossoneri, et il avait déjà révélé qu'il regardait tous les matchs du Milan AC en Serie A.

Mbappé a maintenu sa position lors d'un entretien avec la chaîne « Sky Sport Italia », avant la confrontation entre le Real Madrid et l'Inter en Ligue des champions, mardi soir.

Mbappé a déclaré : « Bien sûr que je préfère le Milan AC, mais l'Inter est un adversaire qui mérite beaucoup de respect. C'est une équipe de qualité. »

Mbappé a également évoqué sa relation personnelle étroite avec l'attaquant des Nerazzurri Marcus Thuram, ainsi que le respect qu'il porte au capitaine de l'équipe Lautaro Martínez.

Mbappé a déclaré : « Lorsque j'ai vu le tirage au sort, ma seule pensée était pour Marcus Thuram. Nous sommes amis depuis de nombreuses années, et je n'ai pas beaucoup pensé à l'Inter. C'est un grand match pour tout le monde, et il n'y a pas d'amis sur le terrain. »

Il a ajouté : « Lautaro Martínez est un joueur formidable, mais j'espère que cela ne se verra pas demain. C'est agréable de jouer face à des attaquants capables de faire la différence. »



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