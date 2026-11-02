Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
imago-sport-1085355965.jpgMIS
Traduit par

Avant le choc bouillant de la Ligue des champions : Simeone s'incline devant Kane : il mérite le Ballon d'Or

H. Kane
D. Simeone
Bayern Munich
Atlético Madrid
Atlético Madrid vs Bayern Munich
Ligue des Champions
Angleterre
Argentine
Espagne
Allemagne

Un modèle pour les générations

Dans un grand geste de respect avant l'un des matches les plus brûlants de la Ligue des champions, l'Argentin Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético Madrid, a salué la star anglaise Harry Kane, le qualifiant de lauréat mérité du Ballon d'Or, à la veille de la confrontation décisive qui oppose son équipe étincelante au Bayern Munich.

L'Atlético Madrid se prépare à accueillir le géant bavarois demain mardi au stade Wanda Metropolitano, lors d'un match décisif pour préserver sa série sans défaite sur neuf rencontres consécutives. Le club madrilène aborde ce rendez-vous avec un moral élevé après avoir remporté huit de ses neuf derniers matches toutes compétitions confondues, dont la précieuse victoire 2-1 contre son rival le Real Madrid lors du derby de la capitale.

Kane, un modèle pour les générations

Simeone a loué le grand instinct de buteur de Kane avant cette confrontation attendue. L'entraîneur argentin a déclaré en conférence de presse d'avant-match : « Tout d'abord, je voudrais le féliciter pour sa victoire méritée au Ballon d'Or, c'est incroyable. Je l'ai toujours admiré. Avec sa maturité acquise au fil des ans, il a retrouvé son meilleur niveau sans perdre son sens du but, car il sait exactement ce dont l'équipe a besoin. »

L'entraîneur argentin a ajouté que l'influence de Kane dépasse le simple fait de marquer des buts, précisant : « Son talent est un véritable atout pour le jeu et pour les jeunes joueurs qui le prennent pour modèle, car il laisse un héritage qui montre qu'il est possible de réaliser de grandes choses par le travail acharné. »

Prochains matchs
ATM

ATM

Ligue des Champions

03 nov. 2026

FCB

FCB

Une lutte entre places serrées

L'Atlético Madrid occupe la seizième place au classement de la Ligue des champions avec quatre points en trois matches, à un seul point du Bayern Munich, quatorzième, qui a fait match nul lors de deux rencontres consécutives dans la compétition, ce qui rend le duel de mardi crucial pour les deux équipes dans la course à la qualification.

Simeone a conclu ses propos en soulignant la difficulté de préserver la régularité, déclarant : « Trouver l'équilibre et la constance est la partie la plus difficile, et c'est ce que nous recherchons tous en tant qu'entraîneurs. Nous devons profiter du voyage et l'aborder avec enthousiasme tout en avançant. »

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google