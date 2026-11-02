Avant le choc bouillant de la Ligue des champions : Simeone s'incline devant Kane : il mérite le Ballon d'Or

Dans un grand geste de respect avant l'un des matches les plus brûlants de la Ligue des champions, l'Argentin Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético Madrid, a salué la star anglaise Harry Kane, le qualifiant de lauréat mérité du Ballon d'Or, à la veille de la confrontation décisive qui oppose son équipe étincelante au Bayern Munich.

L'Atlético Madrid se prépare à accueillir le géant bavarois demain mardi au stade Wanda Metropolitano, lors d'un match décisif pour préserver sa série sans défaite sur neuf rencontres consécutives. Le club madrilène aborde ce rendez-vous avec un moral élevé après avoir remporté huit de ses neuf derniers matches toutes compétitions confondues, dont la précieuse victoire 2-1 contre son rival le Real Madrid lors du derby de la capitale.

Kane, un modèle pour les générations

Simeone a loué le grand instinct de buteur de Kane avant cette confrontation attendue. L'entraîneur argentin a déclaré en conférence de presse d'avant-match : « Tout d'abord, je voudrais le féliciter pour sa victoire méritée au Ballon d'Or, c'est incroyable. Je l'ai toujours admiré. Avec sa maturité acquise au fil des ans, il a retrouvé son meilleur niveau sans perdre son sens du but, car il sait exactement ce dont l'équipe a besoin. »

L'entraîneur argentin a ajouté que l'influence de Kane dépasse le simple fait de marquer des buts, précisant : « Son talent est un véritable atout pour le jeu et pour les jeunes joueurs qui le prennent pour modèle, car il laisse un héritage qui montre qu'il est possible de réaliser de grandes choses par le travail acharné. »

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Une lutte entre places serrées

L'Atlético Madrid occupe la seizième place au classement de la Ligue des champions avec quatre points en trois matches, à un seul point du Bayern Munich, quatorzième, qui a fait match nul lors de deux rencontres consécutives dans la compétition, ce qui rend le duel de mardi crucial pour les deux équipes dans la course à la qualification.

Simeone a conclu ses propos en soulignant la difficulté de préserver la régularité, déclarant : « Trouver l'équilibre et la constance est la partie la plus difficile, et c'est ce que nous recherchons tous en tant qu'entraîneurs. Nous devons profiter du voyage et l'aborder avec enthousiasme tout en avançant. »