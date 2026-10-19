Avant la soirée du Ballon d'Or : une surprise retentissante avec en vedette une « légende mondiale »

Le magazine « France Football » a annoncé le choix de l'ancienne légende d'Arsenal, le Français Thierry Henry, pour présenter la cérémonie de la soixante-dixième édition du Ballon d'Or, prévue dans la capitale britannique Londres lundi prochain, aux côtés de la journaliste sportive Kate Scott.

Henry apparaît pour la première fois comme présentateur de cette cérémonie mondiale, succédant au Néerlandais Ruud Gullit, tandis que Scott conserve sa mission pour la deuxième année consécutive, après avoir participé à la présentation de l'édition 2025, enregistrant ainsi sa quatrième apparition lors de cet événement, après les éditions 2014 et 2015.

Cette initiative coïncide avec la tenue de la cérémonie du Ballon d'Or pour la première fois à Londres, le théâtre du « London Palladium » accueillant les festivités qui marquent le 70e anniversaire du lancement de la distinction, dans une édition qui devrait réunir les plus grandes stars du football pour célébrer leurs accomplissements.

Henry et Scott partagent une collaboration professionnelle récurrente, puisqu'ils participent à la présentation de l'émission « Golazo » sur le réseau « CBS Sports », spécialisée dans la couverture de la Ligue des champions, aux côtés de Jamie Carragher et Micah Richards.

Henry a exprimé sa joie d'avoir été choisi pour présenter la cérémonie, soulignant son fort attachement à la capitale britannique et à sa culture footballistique : « Londres est mon foyer, et j'ai un lien étroit avec cette ville, sa culture footballistique et ses supporters passionnés. Présenter la cérémonie ici en compagnie de ma collègue et amie Kate est le choix idéal, et je m'attends à ce que ce soit une soirée exceptionnelle pour célébrer les plus grands talents du monde du football. »

De son côté, Kate Scott a exprimé sa fierté de revenir présenter la cérémonie, estimant que le Ballon d'Or représente une occasion exceptionnelle de célébrer les joueurs qui laissent leur empreinte sur le jeu et inspirent les nouvelles générations.

La journaliste britannique a déclaré : « C'est un plaisir pour moi de voir le monde du football se réunir pour célébrer ces joueurs qui inspirent des générations entières, et c'est un honneur de présenter cet événement légendaire une nouvelle fois. »