Avant la signature de votre contrat… Un quatrième patient rejoint l'hôpital Ahli de Djeddah

Un quatrième joueur a été admis à l'hôpital du club Al-Ahli de Djeddah, à la veille du match très attendu contre Damac, dans le cadre du championnat saoudien Roshen.

Al-Ahli accueillera son homologue Dhamk samedi prochain au stade Al-Inmaa de Djeddah, lors de la 27e journée du championnat saoudien Roshen.

Le journaliste saoudien Walid Saeed a déclaré, via son compte officiel sur le site « X », qu'Ali Majrashi, le défenseur latéral d'Al-Ahli, avait réintégré l'équipe alors qu'il souffrait d'une blessure contractée lors de son passage en sélection nationale saoudienne.

Saïd a précisé que le défenseur saoudien allait subir des examens médicaux, à l'issue desquels le programme de traitement et de rééducation qu'il suivra dans les prochains jours sera déterminé.

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Majrashi est le quatrième joueur blessé dans les rangs d'Al-Ahli en ce moment, après son coéquipier Zakaria Hawsawi, qui s'est lui aussi blessé lors du stage de la sélection saoudienne.

La liste comprend également le milieu de terrain Valentin Atangana, qui s'est lui aussi blessé lundi dernier à la jambe, suite à un tacle d'un de ses coéquipiers lors d'un entraînement de l'équipe de France des moins de 21 ans.

De plus, le défenseur turc Merih Demiral souffre d'une blessure contractée avant la dernière trêve internationale du mois de mars, durant laquelle il avait rejoint la sélection de son pays, qualifiée pour la Coupe du monde 2026.

Rappelons qu'Al-Ahli occupe la troisième place du classement du championnat saoudien avec 62 points, à 5 points du leader Al-Nassr et à 2 points d'Al-Hilal, qui occupe la deuxième place.