Le gardien brésilien Alisson Becker s’est placé dans une position délicate vis-à-vis des supporters de Liverpool en tenant des propos inattendus susceptibles de les irriter, à quelques heures du match très attendu entre les Samba Boys et le Maroc, en ouverture de la Coupe du monde 2026.

Son absence sous les couleurs des Reds a été l’un des principaux motifs d’inquiétude lors d’une saison 2022-2023 décevante pour Liverpool. Pendant son indisponibilité, causée successivement par une maladie puis une lésion aux ischio-jambiers, les supporters ont dû se contenter de voir Giorgi Mamardashvili et Freddie Woodman, solutions de remplacement moins rassurantes.

À l’approche de la Coupe du monde, où Alisson s’apprête à défendre les cages du Brésil, il a admis que certains des matchs qu’il a manqués au printemps visaient à garantir sa condition physique pour la compétition.

Dans un entretien accordé au quotidien brésilien O Estado de S. Paulo, il a déclaré : « Je suis à 100 % de mes capacités pour la Coupe du monde. Mon absence avec Liverpool s’inscrivait dans un plan pour être prêt pour le Mondial. »

Il a ajouté : « Tout le monde sait que j’ai pris un peu de repos avant la Coupe du monde, mais c’était aussi parce que je tenais absolument à arriver à la Coupe du monde en pleine forme. Je l’ai déjà dit : l’important, c’est la manière dont on arrive à la Coupe du monde. »

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Une audace sans précédent !

Le site Liverpool Offside analyse : « Cela risque d’irriter les supporters de Liverpool, car ils savaient à quel point l’équipe avait besoin de son leadership défensif alors que l’équipe s’effondrait ces dernières semaines. Le fait qu’il se sente à l’aise de l’admettre publiquement est un autre signe fort qu’il pourrait être sur le point de partir cet été. »

Et de conclure : « C’est aussi un nouveau signe de l’incapacité d’Arne Slot à rallier les joueurs à sa vision. On peine à imaginer un joueur de Jürgen Klopp agir ainsi, ou, s’il le faisait, en parler aussi ouvertement aux médias. »

Jusqu’ici, son nom est évoqué du côté de la Juventus, mais aucun grand transfert ne devrait se concrétiser avant la fin de la Coupe du monde ou l’élimination du Brésil.

Si le Brésilien part en Italie ou ailleurs, le comité des transferts et le nouvel entraîneur Andoni Iraola devront décider s’ils font confiance à Mamardashvili pour le remplacer ou s’ils se tournent vers un autre gardien.