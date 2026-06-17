Avant la rencontre face à l’Allemagne, une enquête pour corruption vise l’une des stars de la Côte d’Ivoire

Les autorités françaises et la Ligue de football professionnel ont annoncé ce mercredi qu’une enquête pour corruption sportive présumée visait l’attaquant ivoirien Éli Wahé.

Cette procédure fait suite à la détection de mouvements de paris anormaux sur un carton jaune reçu par l’attaquant niçois lors d’un match de Ligue 1 le mois dernier, selon l’agence « Reuters ».

Le 29 mai, un joueur de 23 ans évoluant en Ligue 1 a été interpellé à Marseille dans le cadre d’une enquête pour fraude, corruption sportive et blanchiment de capitaux, a confirmé à « Reuters » un porte-parole du parquet.

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De son côté, la Ligue de football professionnel (LFP) a confirmé avoir alerté les autorités après que ses partenaires chargés de la surveillance des paris ont détecté un volume inhabituel de paris internationaux sur l’obtention d’un carton jaune par Wahbi lors de la rencontre Nice-Metz, le 17 mai, lors de la dernière journée du championnat de France.

Elle précise toutefois qu’aucune procédure disciplinaire n’a encore été engagée et qu’elle ne fera pas d’autre commentaire pour l’instant.

Selon le journal The Athletic, Wahbi a été interpellé par la police française le 29 mai, juste avant le début de la campagne ivoirienne au Mondial 2026, lancée par une victoire 1-0 contre l’Équateur, match auquel le Niçois a pris part.

Prochain rendez-vous pour les Ivoiriens : un affrontement avec l’Allemagne samedi, lors de la deuxième journée de la phase de groupes.