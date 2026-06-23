Avant la rencontre Arabie saoudite-Espagne, Al-Harifi a vivement critiqué Al-Mufarrij en direct

La lourde défaite contre l’Espagne a provoqué des remous dans les coulisses du football saoudien. Fahd Al-Hareefi, légende d’Al-Nassr, a vivement critiqué Fahd Al-Mufarrij, le directeur sportif de la sélection, après un geste controversé juste avant le coup d’envoi.

L’ancien international a pointé du doigt la responsabilité du dirigeant dans les performances décevantes des « Verts » au Mondial 2026.

La polémique a éclaté après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux et les chaînes de télévision, montrant Al-Mufarrij sur la pelouse en train de s’entretenir avec les joueurs immédiatement après la photo officielle, à quelques secondes du coup d’envoi face à l’Espagne alors que l’arbitre s’apprêtait à lancer la rencontre.

Invité de l’émission « Dorina Ghir » sur une chaîne saoudienne, Fahd Al-Harifi a réagi avec fermeté aux images diffusées. Interrogé par le présentateur Khaled Al-Shneef, l’ancien international a déclaré : « Franchement, je suis surpris par le comportement de Fahd Al-Mufarraj. Ni le lieu ni le moment n’étaient appropriés. Les joueurs n’étaient pas totalement concentrés sur lui. »

Et d’ajouter, en critiquant le timing de cette intervention : « Il aurait pu attendre leur retour au vestiaire pour leur parler. Quel était son rôle dans cette scène ? La moitié des joueurs n’étaient absolument pas concentrés : certains effectuaient leurs étirements, d’autres pensaient au coup d’envoi. »

La légende d’Al-Nassr a conclu son intervention sur un ton ferme : « Je n’ai pas apprécié l’attitude de Fahd Al-Mufarrij. S’adresser aux joueurs sur la pelouse, c’est illogique… Voulait-il montrer aux gens : “Regardez ce que je fais” ? Je le respecte, mais il n’aurait pas dû agir ainsi. »