Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Avant la rencontre Arabie saoudite-Espagne, Al-Harifi a vivement critiqué Al-Mufarrij en direct

Arabie saoudite
Coupe du monde
Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Espagne
É.-U.

Un geste surprenant de la part du directeur sportif des Verts

La lourde défaite contre l’Espagne a provoqué des remous dans les coulisses du football saoudien. Fahd Al-Hareefi, légende d’Al-Nassr, a vivement critiqué Fahd Al-Mufarrij, le directeur sportif de la sélection, après un geste controversé juste avant le coup d’envoi.

L’ancien international a pointé du doigt la responsabilité du dirigeant dans les performances décevantes des « Verts » au Mondial 2026.

La polémique a éclaté après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux et les chaînes de télévision, montrant Al-Mufarrij sur la pelouse en train de s’entretenir avec les joueurs immédiatement après la photo officielle, à quelques secondes du coup d’envoi face à l’Espagne alors que l’arbitre s’apprêtait à lancer la rencontre.

Invité de l’émission « Dorina Ghir » sur une chaîne saoudienne, Fahd Al-Harifi a réagi avec fermeté aux images diffusées. Interrogé par le présentateur Khaled Al-Shneef, l’ancien international a déclaré : « Franchement, je suis surpris par le comportement de Fahd Al-Mufarraj. Ni le lieu ni le moment n’étaient appropriés. Les joueurs n’étaient pas totalement concentrés sur lui. »

Et d’ajouter, en critiquant le timing de cette intervention : « Il aurait pu attendre leur retour au vestiaire pour leur parler. Quel était son rôle dans cette scène ? La moitié des joueurs n’étaient absolument pas concentrés : certains effectuaient leurs étirements, d’autres pensaient au coup d’envoi. »

Coupe du monde
Cap-Vert crest
Cap-Vert
CPV
Arabie saoudite crest
Arabie saoudite
KSA
Coupe du monde
Uruguay crest
Uruguay
URU
Espagne crest
Espagne
ESP

La légende d’Al-Nassr a conclu son intervention sur un ton ferme : « Je n’ai pas apprécié l’attitude de Fahd Al-Mufarrij. S’adresser aux joueurs sur la pelouse, c’est illogique… Voulait-il montrer aux gens : “Regardez ce que je fais” ? Je le respecte, mais il n’aurait pas dû agir ainsi. »

Publicité