La crise entre l’Algérien Riyad Mahrez, star de l’Al-Ahly, et son club saoudien s’est aggravée à quelques heures du très attendu Algérie-Suisse, comptant pour le premier tour de la Coupe du monde 2026.

Les Verts défieront la Suisse vendredi matin au BC Place Stadium de Vancouver (Canada), lors des 32es de finale de la Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

À quelques heures du coup d’envoi, le journaliste saoudien Mohamed Al-Bakiri a révélé de nouveaux développements concernant la volonté d’Al-Ahly de se séparer de Mahrez lors de la saison prochaine, alors que son contrat est toujours en vigueur.

Selon la presse, le club saoudien aurait activé une clause du contrat de l’international algérien lui permettant de rompre unilatéralement l’engagement avant le 30 juin dernier contre une indemnité de 15 millions de dollars.

Selon le journaliste, l’agent de Mahrez a appelé la direction de l’Al-Ahly pour contester ces informations, n’ayant reçu aucune notification écrite.

L’agent a rappelé que le joueur était parti pour la Coupe du monde en étant assuré de rester à Al-Ahly jusqu’à la fin de son contrat, soit jusqu’à l’été prochain, mais la direction lui a répondu qu’elle rendrait sa décision définitive d’ici deux semaines.

Un autre journaliste saoudien, Sultan Al-Shammari, a confirmé que la direction de l’Al-Ahli avait fait preuve de professionnalisme dans ce dossier, ayant informé Mahrez et son agent de la situation avant l’expiration du délai prévu par la clause, le 30 juin dernier.

Selon lui, le club aurait préféré différer l’annonce afin de ne pas perturber la participation de l’international algérien à la Coupe du monde 2026, mais le respect des délais contractuels l’a contraint à agir avant l’expiration du clause.

Le journaliste a par ailleurs accusé l’agent du joueur algérien d’avoir attisé la crise en diffusant des informations qu’il juge inexactes sur le traitement réservé à Mahrez, dans le but de faire pression sur l’opinion publique pour que la décision soit annulée.

Mahrez, arrivé en provenance de Manchester City à l’été 2023, est l’une des stars les plus influentes de l’Al-Ahli depuis trois ans. Il a contribué à deux titres en Ligue des champions d’Asie et à une victoire en Supercoupe d’Arabie saoudite.