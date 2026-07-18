Avant la finale de la Coupe du monde… Comment Messi a-t-il mis l’entraîneur de l’Espagne dans l’embarras il y a 22 ans ?

Dans le football, certaines confrontations commencent bien avant le coup d’envoi et leurs détails restent gravés dans les mémoires, même si les championnats se succèdent et que les rôles s’inversent. Parmi ces récits, celui qui a réuni Lionel Messi et Luis de la Fuente pour la première fois en 2004 reste particulièrement marquant : à l’époque, l’un était un jeune talent promis à la gloire, tandis que l’autre dirigeait l’équipe junior de Séville. Vingt-deux ans plus tard, les revoilà face à face, cette fois sur la plus grande scène du football mondial : la finale de la Coupe du monde 2026.

Le 15 mai 2004, De la Fuente dirigeait l’équipe junior de Séville face au Barça en huitièmes de finale retour de la Coupe du Roi espagnole, au stade « Ministadi ». À l’époque, tout le monde parlait d’un jeune de 16 ans nommé Lionel Messi, déjà présenté comme l’un des plus grands talents de la Masia.

Le match se solde par un récital du jeune prodige argentin, auteur des quatre buts barcelonais, qui propulse son équipe vers la qualification et laisse De la Fuente impuissant, incapable de trouver la moindre parade. Cette soirée marque l’une des premières révélations publiques du talent du natif de Rosario.

Plus de deux décennies plus tard, les deux hommes se retrouvent enfin pour un nouveau face-à-face, cette fois sur la plus grande scène du football mondial : la finale de la Coupe du monde 2026, programmée dimanche à New York.

Le sélectionneur espagnol a évoqué ce souvenir avec le sourire en conférence de presse, déclarant : « J’ai rencontré Lionel Messi lorsque j’entraînais l’équipe junior de Séville. J’avais beaucoup entendu parler d’un jeune garçon appelé Messi. Au début, nous l’avons soumis à un marquage serré, mais à la 70e minute, le joueur chargé de le marquer a reçu un carton jaune, j’ai donc décidé de le remplacer. Après cela, Messi a marqué quatre buts en 15 minutes. Cette fois-ci, nous ne lui imposerons pas de marquage individuel, même s’ils surveilleront également nos joueurs », a-t-il déclaré sur le ton de la plaisanterie.

Ce quadruplé n’était pas seulement un match exceptionnel, mais le prolongement d’une saison époustouflante qui commençait à dessiner les contours d’une nouvelle légende du football. Au cours de la saison 2003-2004, Messi a disputé 37 matchs officiels avec les équipes de jeunes du FC Barcelone (B), du FC Barcelone (A), du FC Barcelone (C) et du FC Barcelone (B), en plus de faire ses débuts lors d’un match amical avec l’équipe première, au cours desquels il a inscrit 35 buts.

Il s’est aussi illustré en Coupe du Roi des jeunes : outre son quadruplé face à Séville, il a inscrit un doublé contre Osasuna en demi-finale aller, même si Barcelone a finalement été éliminé, selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo.

Cette saison marque le véritable point de départ de la carrière de Messi : peu après, il reçoit sa première convocation avec l’Argentine des moins de 20 ans, pour deux matchs et trois buts, et entame ainsi un parcours qui le conduira au sommet du football mondial.

Vingt-deux ans plus tard, les chemins de Messi et De la Fuente se croisent à nouveau. L’un n’est plus un jeune joueur rêvant de gloire, l’autre n’est plus un simple formateur. Messi, désormais l’un des plus grands footballeurs de l’histoire, vise un deuxième sacre mondial, tandis que De la Fuente entend offrir à l’Espagne un deuxième titre planétaire.

La réponse se jouera en finale : l’entraîneur de « La Roja » prendra-t-il sa revanche sur le souvenir de la « quadruplette » qui hante encore sa mémoire, ou Messi ajoutera-t-il un nouveau chapitre à l’histoire entamée il y a vingt-deux ans ?