« Avant la cérémonie de Londres » : un sondage français embarrasse Yamal et place Mbappé sur le trône du Ballon d'Or

Un rapport de presse a évoqué, ce lundi, la course au Ballon d'Or 2026 et la lutte acharnée entre Lamine Yamal et Kylian Mbappé, les stars du Barça et du Real Madrid.

Selon un sondage réalisé par le journal "L'Équipe", Kylian Mbappé est considéré comme le grand favori pour remporter le Ballon d'Or.

L'attaquant français arrive en tête de la liste des candidats et dispose d'un avantage pour décrocher le trophée, selon ce sondage.

Ce vote remet au premier plan la bataille pour cette prestigieuse récompense, qui sera remise le 26 octobre à Londres.

La plus grande surprise se situe au sommet du classement : Lamine Yamal n'a pas réussi à se hisser dans les trois premières places de ce sondage.

Ce résultat traduit la persistance de l'influence de Mbappé dans la course au Ballon d'Or et ajoute un nouveau chapitre au débat sur celui qui mérite de remporter la plus haute distinction individuelle du football mondial.

Kvaratskhelia et Kane occupent les places suivantes dans le sondage du quotidien français.

Le sondage de "L'Équipe" ne représente pas le résultat final du Ballon d'Or, mais il offre un aperçu de l'état actuel de la course et des noms qui font le plus consensus parmi les votants.