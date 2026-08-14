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Hussein Hamdy

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Avant l'expiration du délai fixé par Chelsea : réunion décisive entre Manchester City et Enzo Fernández

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Des heures palpitantes

Les dirigeants de Manchester City ont tenu une réunion décisive avec les agents d'Enzo Fernandez, milieu de terrain de Chelsea, au cours des dernières heures.

Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a déclaré sur sa chaîne YouTube : « Aujourd'hui, c'est le jour d'Enzo Fernandez. Et juste pour rappel, Chelsea a été très clair. Le message adressé directement à Manchester City au cours des 48 dernières heures était limpide. »

Il a ajouté : « Chelsea considère que l'histoire d'Enzo Fernandez se terminera aujourd'hui sur le marché des transferts. Soit Manchester City met 120 millions de livres sterling net sur la table aujourd'hui, soit Enzo Fernandez restera à Chelsea. »

Il a poursuivi : « C'est la position du club. Malheureusement, je ne suis ni le propriétaire de Chelsea ni son directeur pour vous dire ce qu'ils feront ensuite, mais pour l'heure, la position du club est affichée, claire et ferme, et il ne semble pas qu'ils jouent ce jeu simplement pour obtenir de l'argent en échange du joueur, sinon ils auraient pu continuer à négocier demain également. »

Il a enchaîné : « Chelsea semble très sérieux quant à l'expiration du délai vendredi à 17 heures, heure du Royaume-Uni. »

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Il a ajouté : « Pour le moment, il existe des contacts entre Manchester City et des proches d'Enzo Fernandez, qui se déroulent tout au long de la journée. Et au cours des 24 dernières heures, City et les agents du joueur ont eux aussi été en discussions directes. »

Il a précisé : « Je dirais que ce sont des discussions très directes, car les négociations ont bel et bien eu lieu, tout comme les échanges. Il est donc certain qu'il y a un mouvement du côté de City concernant Enzo Fernandez. »

Il a conclu : « C'est la position de Chelsea. Nous suivrons l'évolution du dossier, mais il est évident que ce sera une grande journée, bien remplie. Manchester City continue de discuter avec les représentants du joueur, et le dossier reste donc ouvert. Il nous faudra savoir si Manchester City décidera ou non de payer le montant demandé. »

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