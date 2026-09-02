Avant l'enlèvement de Mbappé : un dangereux plan criminel déjoué en France

Des rapports de presse français ont révélé qu'un dangereux projet criminel visant à enlever Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, ainsi que 25 autres personnalités parmi des footballeurs, des rappeurs et de riches hommes d'affaires, avait été déjoué.

Le journal espagnol Marca a rapporté que les autorités françaises avaient arrêté le jeune « Clément L. », âgé de 18 ans, qui dirigeait une organisation criminelle sous le pseudonyme « Lister Z ».

Le journal a précisé que le prévenu purgeait déjà une peine de prison dans des affaires de vol à main armée et de proxénétisme, mais que les investigations ont révélé qu'il continuait à diriger les membres de la bande depuis sa cellule, utilisant l'application « Snapchat » pour donner ses instructions.

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Il a ajouté que la police avait réussi à l'identifier après avoir enquêté sur un braquage visant une boutique de montres de luxe dans la ville de Neuilly-sur-Seine en avril dernier.

Lors de la fouille de ses deux téléphones portables, les autorités ont découvert une liste comportant les adresses et les informations relatives à 26 cibles que l'organisation prévoyait d'enlever, parmi lesquelles des joueurs, des artistes de rap et des hommes d'affaires disposant d'immenses fortunes.

Une source judiciaire a confirmé que Kylian Mbappé figurait parmi les cibles les plus en vue de la liste, aux côtés d'un rappeur, ainsi que de plusieurs hommes d'affaires, dont un joaillier, un marchand de viande turc et un homme d'affaires chinois, tous détenteurs de grandes fortunes.

Au cours de l'enquête, le prévenu, qui avait abandonné ses études lors de sa première année d'un programme de formation professionnelle en cuisine, a déclaré qu'il espérait poursuivre sa formation et travailler comme cuisinier à l'avenir, malgré les graves accusations portées contre lui.

La révélation de ce projet a provoqué un large choc en France, d'autant plus que la liste des cibles comportait des noms de premier plan, en tête desquels la star du Real Madrid et le capitaine de l'équipe de France.

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