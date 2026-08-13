L'avenir de Marc Casadó, la pépite du Barça, demeure incertain, mais il s'oriente de plus en plus fortement vers Al-Hilal, en Arabie saoudite.

Al-Hilal s'apprête à lancer une nouvelle tentative pour boucler le recrutement de Casadó avant la fin du mercato estival.

Le journal Sport a rapporté, citant le quotidien saoudien « Al-Yaum », qu'Al-Hilal a décidé d'intensifier ses efforts après avoir constaté que Casadó n'a toujours pas pris de décision définitive concernant sa prochaine destination.

Le journal a indiqué : « Al-Hilal se prépare à présenter une nouvelle offre pour recruter Marc Casadó, après s'être assuré que le joueur n'a pas définitivement tranché quant à son avenir. »

Al-Hilal a d'ores et déjà effectué plusieurs tentatives pour recruter le joueur, à travers des offres dont la valeur avoisine les 30 millions d'euros, mais il s'apprête désormais à formuler une offre plus importante afin de convaincre définitivement le joueur et le Barça.

Al-Hilal n'est pas le seul club saoudien intéressé par Casadó, puisqu'Al-Ahli Djeddah a lui aussi manifesté son intérêt pour le jeune joueur et continue de surveiller sa situation.

Le FC Barcelone campe sur sa position, puisqu'il ne lâchera pas Marc Casadó pour moins de 40 millions d'euros.

En attendant que son avenir soit fixé, la situation de Casadó s'est compliquée sur le plan sportif, car il se retrouve écarté des plans de l'équipe première, aux côtés d'un certain nombre d'autres joueurs dont l'avenir n'est pas non plus tranché.

Jofre Torrents, Toni Fernández, Marc Casadó, Héctor Fort, Toni et Guille Fernández ont tous participé aux entraînements à l'écart du groupe mardi dernier.

Pour le Barça, la vente de Casadó revêt une double importance : outre le fait de régler l'avenir d'un joueur qui ne semble pas figurer parmi les plans prioritaires du club, une transaction dont la valeur avoisine les 40 millions d'euros permettrait au club de générer des revenus importants et de dégager une marge financière.

Avec un Al-Hilal prêt à revenir en force dans les négociations, et un Al-Ahli qui suit la situation du joueur, les prochains jours pourraient être décisifs.