« Avant, ils m’ont tous dit la même chose » : Thomas Müller plaisante après un triomphe historique

« Avant, ils m’ont tous dit la même chose : le record est de 72 points, et personne ne le battra de sitôt », a écrit Thomas Müller dans sa newsletter par e-mail : « Je me suis dit : alors il doit céder maintenant. »

Au final, l’attaquant de 36 ans des Vancouver Whitecaps a touché dix cibles sur onze, a totalisé 79 points et a ainsi battu le record avec facilité. « Il manquait cinq points au maximum. Je suis presque content de ça. Sinon, ils devraient se trouver un nouveau challenge. Si le total maximal ne peut plus être qu’égalé, ce n’est plus aussi passionnant. »

La Shooting Challenge fait partie de la MLS All-Star Skills Challenge et se déroule traditionnellement la veille du MLS All-Star Game. Lors de cette épreuve, des joueurs de MLS sélectionnés doivent toucher un maximum de cibles dans et autour du but dans un temps imparti.

Les Vancouver Whitecaps sont mal sortis de la pause de la Coupe du monde

Le précédent record était détenu par le Brésilien Evander du FC Cincinnati, établi l’an dernier. Après le gala de Mülle, l’ancien détenteur du record, également présent, a lui aussi pu s’élancer hors concours - et il a effectivement lui aussi atteint 79 points.

En NBA, les Skills Challenges sont un concept éprouvé. « Beaucoup connaissent ce format grâce au basket, avant tout via le concours de dunks. C’est un moment fort sympa et, au football, c’est au moins tout aussi amusant. Surtout quand on gagne », a écrit Müller. « Ce qui m’a le plus plu dans ce format : c’est détendu, et on voit les joueurs sous un autre angle. La personnalité ressort bien. »

En MLS, c’est mitigé pour les Whitecaps depuis l’interruption due à la Coupe du monde : lors des trois premiers matches, le leader de la Conférence Ouest n’a pris que deux points. Müller a égalisé sur penalty lors du match nul 1-1 contre le Los Angeles FC dans la nuit de samedi à dimanche.



