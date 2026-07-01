Avant et après l’exploit de la Coupe du monde face au Sénégal, la Belgique s’en prend violemment au sélectionneur Rudi García

Le sélectionneur belge Rudi García a surpris mercredi en laissant sur le banc deux de ses stars ainsi que Maxim De Cuyper, l’une des révélations du Mondial, pour affronter le Sénégal. Menée 2-0 en seizièmes de finale à Seattle, la Belgique a alors lancé Kevin De Bruyne et Jérémy Doku dès la mi-temps. Contre toute attente, les Diables Rouges ont ensuite égalisé pour forcer la prolongation, au cours de laquelle Youri Tielemans a inscrit le but de la victoire sur penalty (2-3). Malgré ce renversement, les critiques à l’encontre de García persistent.

Au plus fort de la contestation, le commentateur de la VRT Filip Joos s’est montré très sceptique : « Doku sort… Pour Lukébakio. Et De Bruyne sort aussi (pour Nicolas Raskin, ndlr). Oups. »

« C’est quand même très précipité de sortir Kevin De Bruyne ! Est-ce qu’il joue son meilleur match ? Non. Mais qui le fait ? Est-ce qu’il se donne à fond ? À cent pour cent. Depuis le début de cette Coupe du monde ! Il y a du remue-ménage dans le stade. »

« Remplacer Doku et De Bruyne alors qu’on est menés 2-0… Tout peut arriver, espérons que ces changements s’avèrent payants. J’ai du mal à y croire. »

« Si on perd ici, je crains que Rudi García puisse raconter plus tard à ses petits-enfants : “J’étais sélectionneur de la Belgique. J’ai perdu deux matchs internationaux : mon premier et mon dernier. À Murcie, et à Seattle” », a commenté Joos.

À un quart d’heure de la fin, García opère, toujours selon Joos, un nouveau changement difficile à comprendre : « Meunier donc, et ensuite il sort De Cuyper… Oui, celui qui, il y a un instant encore, était l’un des rares à se montrer dangereux et qui a remporté un duel aérien au second poteau. »

« Alors que Castagne n’est plus capable de déborder, on sort De Cuyper… Incompréhensible ! Le meilleur Diable Rouge du Mondial », a-t-il conclu.

Âgé de 62 ans, García a été nommé sélectionneur de la Belgique en janvier 2025. Le technicien français a perdu son premier match à Murcie, en Espagne, en Ligue des Nations contre l’Ukraine (3-1), avant d’enchaîner une campagne de qualification pour la Coupe du monde sans défaite. Il reste donc également invaincu en Coupe du monde.

Les Diables Rouges ont ensuite partagé les points avec l’Égypte et l’Iran avant de valider leur billet pour les huitièmes grâce à une large victoire 5-1 contre la Nouvelle-Zélande. Au tour suivant, le Sénégal a longtemps dominé, mais la Belgique a renversé la vapeur grâce à Romelu Lukaku (86^e) et Tielemans (89^e).

Après cette échappée miraculeuse, le présentateur dela VRT Karl Vannieuwkerke suggère même d’utiliser la caméra braquée sur García comme un « pur numéro de slapstick ». « On a vu tout ce qu’il fait. Il passe son temps à prendre des notes, à utiliser son smartphone, à parler avec Witsel… »

« Il fait tout sauf entraîner ! », renchérit l’analyste Imke Courtois. « Il est sur son portable, parle avec Fernández-Pardo, Witsel… C’est un personnage très étrange », ajoute-t-elle. En huitièmes de finale, la Belgique affrontera soit le pays hôte, les États-Unis, soit la Bosnie-Herzégovine.