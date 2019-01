Avant d’être un grand d’Europe, le PSG est (aussi) une formidable équipe de Coupes !

Le PSG, qui affronte Pontivy à Lorient ce dimanche (20h45), perpétue une tradition de succès dans les coupes nationales avec une série incroyable.

En quelques mois, le Paris Saint-Germain a déjà eu l'occasion d'illuminer l'Europe. Il a réalisé la prouesse de terminer devant Liverpool et Naples dans sa poule de Ligue des champions, alors que l'affaire était vraiment mal engagée. Bien-sûr, son déplacement à Lorient pour défier Pontivy n'aura pas la même saveur, mais le club de la capitale ne le négligera certainement pas. Parce qu’avant de tenter à nouveau d'assouvir ses immenses ambitions au printemps, Paris est avant tout une équipe de Coupes.

Quelques chiffres suffisent à résumer la place du Paris Saint-Germain dans l’histoire des coupes nationales. Paris est ainsi le club le plus titré dans l’histoire de la Coupe de France avec 12 succès. Le PSG est aussi le meilleur élève de la Coupe de la Ligue, plus lucrative et moins authentique (8 victoires dont un titre en 1995, année de la création du tournoi). Il y a une forme de logique, finalement, à ce que l’unique Coupe d’Europe remportée par le club parisien soit la Coupe des Coupes, qui opposait les vainqueurs des coupes nationales de chaque pays.

QSI n'a pas abandonné cette bonne habitude

Curieusement, cet atout a parfois été un fardeau pour Paris. Avant le début de l’ère Qatarie, le PSG, brillant en coupes, n’avait remporté que deux titres de champion de France (il en a ajouté 5 depuis). Cette spécification donnait du grain à moudre à ses détracteurs. Dans le marathon de la Ligue 1, le club de la capitale n’affichait pas la même constance, et ne répondait pas aux ambitions que son statut lui conférait. Personne n’a oublié la campagne 2007-08, par exemple, lorsque le PSG a dû attendre la dernière journée et un succès étriqué à Sochaux pour éviter la Ligue 2. Cette année-là, Paris avait pourtant remporté la Coupe de la Ligue et s’était incliné en finale de la Coupe de France contre le grand Lyon.

C’est une période qui résume à elle seule la tradition du PSG pour les coupes nationales. Sans avoir l’image dite populaire, et plus champêtre, de certains clubs (Auxerre, Guingamp…), Paris est aussi animé par cette culture des Coupes. Comme une bête éternelle à abattre. Un Goliath au rendez-vous tous les ans. Sous l’ère Canal, le PSG s’était offert 5 coupes nationales dans les années 90. Les crises des années 2000 n’ont pas altéré cette success story, avec trois autres titres raflés dans les deux compétitions hexagonales. Surtout, le PSG continue à soigner ses parcours en coupe(s) depuis le début de l’ère qatarie.

LA STAT - Le Paris Saint-Germain reste sur 43 victoires consécutives Coupe de France et Coupe de la Ligue confondues. Le dernier revers du PSG en Coupe remonte au 22 janvier 2014, contre Montpellier (1-2), en Coupe de France.

Authentique et prestigieuse (à son échelle), la Coupe de France n’est évidemment pas une priorité à Doha. La Coupe de la Ligue encore moins. Mais depuis l’arrivée de Qatar Sports Investments, le PSG a ajouté 9 trophées de cette catégorie dans sa vitrine, en plus de ses titres hexagonaux. Mieux, sur les quatre dernières années, Paris a raflé tout ce qu’il y avait à rafler en France. C’est un record qui a été signalé, mais que l’on a tendance à éclipser rapidement lorsqu’on évoque ses grandes conquêtes européennes. Il reste à savoir, désormais, si ces bonnes habitudes en coupes peuvent l’aider dans ses rêves de grandeur, même si la Ligue des champions ne sera jamais une coupe comme les autres...