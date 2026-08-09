Darwin Núñez, la star saoudienne d'Al-Hilal, a adressé un message à son compatriote Ronald Araújo, le joueur du Barça qui rejoindra Liverpool lors du mercato estival en cours.

Araújo s'engagera avec Liverpool après avoir trouvé un accord avec le Barça pour finaliser l'opération sous forme de prêt lors de la saison 2026-2027. Liverpool prendra en charge l'intégralité de son salaire, avec une option d'achat fixée à 55 millions d'euros.

Âgé de 27 ans, l'Uruguayen vient renforcer une défense qui a perdu Ibrahima Konaté cet été, et apporter du soutien à Virgil van Dijk, Giovanni Leoni et Jeremie Frimpong.

Núñez a adressé un message au défenseur via les réseaux sociaux, dans lequel il a écrit : « Je te souhaite beaucoup de réussite dans ce grand club, mon ami. »

Il a ensuite évoqué l'ambiance particulière qui l'attend à Anfield : « Je suis extrêmement heureux que tu ressentes l'amour et le soutien des supporters de Liverpool. Ils sont exceptionnels et te le feront ressentir, tu fais désormais toi aussi partie des fans de Liverpool. »

Núñez a conclu son message en assurant à son compatriote qu'il continuerait de le soutenir de loin.

Rappelons que Núñez était un joueur de Liverpool avant de rejoindre Al-Hilal à l'été 2025.