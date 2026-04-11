Maurice Steijn déplore l’image qui s’est forgée à son sujet depuis son passage à l’Ajax. C’est ce qu’a déclaré l’entraîneur du Sparta Rotterdam lors d’un entretien avec NU.nl.

Nommé en juin 2023 par le directeur technique Sven Mislintat, il n’a pas résisté à la pression des mauvais résultats et a été limogé six mois plus tard.

Six mois plus tard, le natif de La Haye était limogé, tenu pour responsable des mauvais résultats.

Depuis, l’image que l’on a de lui a changé, constate Steijn. « Un club comme l’Ajax fait normalement très bonne impression sur un CV, mais cette fois-ci, c’était différent. J’avais une bien meilleure réputation avant d’aller à l’Ajax qu’après. »

« Cette période à l’Ajax a laissé des traces, y compris au sein de ma famille. Ils n’avaient par exemple pas demandé que notre vie privée se retrouve soudainement dans les magazines people », raconte Steijn.

Après quelques saisons au Sparta, il se sent toutefois prêt à relever un nouveau défi : « Je pense avoir fait mes preuves. Je suis prêt à m’engager à nouveau dans un grand club. »

Serein, il assure ne pas se préoccuper outre mesure de l’avenir : « Si rien ne se présente, ce n’est pas grave. Je suis à l’aise financièrement, donc je peux aussi prendre un congé sabbatique si aucune offre intéressante ne se présente pour l’instant. »

« Si un grand club se présente, je n’hésiterai pas. Sinon, ça ne m’empêchera pas de dormir », conclut Steijn.