Avant d’opter pour Feyenoord, le directeur technique Dévy Rigaux avait déjà échangé avec un joueur : « Grâce à lui, je suis bien préparé. »

Dévy Rigaux a mené des recherches préliminaires avant de s’engager aux Pays-Bas. C’est ce qui ressort d’une longue interview accordée par le nouveau directeur technique du Feyenoord au journal Het Nieuwsblad.

Si son arrivée a été officialisée il y a quelques jours, son contrat ne prendra effet qu’à compter du 1ᵉʳ juin. Lundi, le dirigeant belge de 38 ans s’est présenté lors d’une conférence de presse, évoquant notamment la situation de l’entraîneur Robin van Persie.

Dans un entretien accordé au quotidien Het Nieuwsblad, il révèle avoir mené des discussions approfondies avec un joueur avant même de s’engager. « J’ai passé beaucoup de coups de fil au préalable. Je suis donc bien préparé », explique-t-il.

Il voulait surtout en savoir plus sur le nouveau directeur général du club, Robert Eenhoorn, et s’est donc tourné vers l’AZ, l’ancien club de ce dernier : « J’ai notamment longuement discuté avec Jordy Clasie et Maarten Martens », révèle-t-il.

« C’est positif que Feyenoord ose engager un Belge de 38 ans. Pour moi, Feyenoord est comparable au Club de Bruges. Là aussi, l’objectif est à la fois de gagner et de revendre des talents. La durée de mon contrat (trois ans, ndlr) et les responsabilités qu’ils me proposent montrent en outre qu’ils me veulent vraiment. »

« En termes de supporters, Feyenoord est d’ailleurs encore plus grand que le Club de Bruges et ça colle aussi sur le plan familial », explique Rigaux. « Même si j’ai dû convaincre ma femme plus que moi-même. Mais elle a vite senti que je voulais franchir ce pas. »

Il anticipe toutefois un temps d’adaptation entre Bruges et Rotterdam : « Il faudra s’acclimater. Mon plus grand défi sera de préserver l’équilibre familial. Mais quand je m’engage, je donne tout. Les supporters de Rotterdam peuvent être sereins : je donnerai le maximum de moi-même. »