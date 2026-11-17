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Jules Koundé, latéral du FC Barcelone, a adressé un message énigmatique à quelques jours du choc face à Villarreal, prévu dimanche prochain au Camp Nou.

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Selon le quotidien « Mundo Deportivo », s'il existe un footballeur doté d'un talent unique pour manier les réseaux sociaux, c'est bien Jules Koundé (28 ans).

Le défenseur du Barça, qui affiche ses goûts en matière de mode et de musique sur son compte personnel, a publié sur la plateforme « X » un message énigmatique reprenant les paroles d'une chanson.

Koundé n'avait plus rien publié sur ce réseau social depuis la mi-juin dernier.

Koundé a écrit : « Je suis tellement chanceux que je ne ressens pas le stress, hier est passé, aujourd'hui est un nouveau film. » La chanson en question est « Broken Hearts » du rappeur britannique Skepta.

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Koundé s'était blessé lors du match du FC Barcelone face au Real Betis, au stade de « La Cartuja ».

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Selon le communiqué du club, il souffrait d'une entorse à la cheville gauche, et le défenseur français avait été écarté du match suivant contre le Paris Saint-Germain.

Koundé proche de son retour

Le Français Jules Koundé, défenseur du FC Barcelone, est sur le point de se remettre définitivement de la blessure qui l'a tenu éloigné des terrains pendant plus d'un mois, alors qu'il ne devait initialement manquer qu'une seule semaine. Il pourrait ainsi obtenir le feu vert médical ce week-end, à l'occasion de la réception de Villarreal au Camp Nou.

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D'après le quotidien espagnol « AS », la convalescence de Koundé a connu un retard inattendu, alors que la blessure ne dépassait pas une entorse de premier degré à la cheville gauche, contractée lors du match face au Real Betis le 17 octobre dernier. Son absence s'est ainsi prolongée pendant près de cinq semaines.

Les dirigeants barcelonais ont cherché à comprendre les raisons de ce retard important dans le retour du joueur, d'autant qu'une telle blessure nécessite habituellement entre 7 et 10 jours de récupération. Mais la cause principale tient à la volonté d'accélérer son retour avant le Clásico, disputé seulement six jours après sa blessure.

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Hansi Flick ne disposait alors d'aucune solution au poste d'arrière droit, l'absence d'Eric Garcia étant elle aussi confirmée, ce qui le rendait particulièrement dépendant des services du défenseur français pour affronter le Real Madrid.

Koundé a effectivement tenté de revenir prématurément, allant jusqu'à essayer de se forcer pour prendre part à la rencontre, mais il a finalement dû renoncer en raison de douleurs persistantes. Le staff médical a par ailleurs écarté le recours à une infiltration comme solution rapide pour accélérer sa guérison, d'autant que le joueur lui-même n'était pas totalement convaincu par cette option.

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Ce contretemps a ralenti les étapes suivantes de sa récupération, les signaux négatifs persistant et les douleurs ne disparaissant pas comme espéré. Le staff médical a donc décidé de reporter son retour jusqu'à s'assurer de son rétablissement complet et sans le moindre problème.

L'état du joueur ne s'est amélioré comme espéré qu'en début de semaine, lorsqu'il a pu s'entraîner sans ressentir la moindre douleur à la cheville. Les indicateurs de sa récupération sont désormais très positifs, si bien que l'objectif est à présent qu'il obtienne le feu vert médical dimanche prochain, avant d'affronter Villarreal.