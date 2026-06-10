Avant d’affronter le Sénégal, Didier Deschamps aurait-il infligé une sanction disciplinaire à Jules Koundé ?

Selon un article publié ce mercredi, le sélectionneur français Didier Deschamps aurait infligé une sanction à Jules Koundé, défenseur du FC Barcelone, avant la rencontre face au Sénégal, programmée mardi prochain pour le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026.

Bien qu’il ait été réprimandé par Didier Deschamps lors de la première mi-temps du match France-Irlande du Nord, lundi (3-1), Koundé n’a pas été remplacé pour des raisons disciplinaires, contrairement aux suppositions.

Selon le journal « L'Équipe », le défenseur du FC Barcelone a cédé sa place à Malo Gusto en seconde période en raison d'un problème physique.

Selon le quotidien sportif, son état de santé n’inspire pas d’inquiétude à la veille de l’entrée en lice des Bleus face au Sénégal.

Reste à confirmer sa présence à la séance d’entraînement prévue jeudi à Boston.