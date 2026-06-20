Avant d’affronter le Maroc, pourquoi Haïti a-t-il été la première équipe officiellement éliminée de la Coupe du monde ?

La sélection haïtienne a officiellement dit adieu à la Coupe du monde 2026, devenant la première équipe éliminée de la compétition après sa lourde défaite 0-3 face au Brésil dans le groupe 3. Le sort des Haïtiens était scellé bien avant la dernière journée.

Conformément au règlement de la FIFA, les confrontations directes servent en effet de premier critère pour départager les équipes à égalité. Battue 0-1 par l’Écosse lors de son entrée en lice, la sélection haïtienne reste donc bloquée à zéro point et est d’ores et déjà exclue de la course aux huitièmes de finale.

Grâce à ce succès, le Brésil prend la tête du groupe C avec 4 points, juste devant le Maroc, également à 4 unités, tandis que l’Écosse pointe à la troisième place avec 3 points et qu’Haïti ferme la marche, toujours à zéro.

Les deux buts de Matheus Cunha et la réalisation de Vinícius Júnior ont sanctionné une première période de nette domination de la « Seleção », avant que celle-ci ne relâche son effort en seconde mi-temps, offrant à Haïti quelques opportunités non converties de revenir au score.

Ainsi, la sélection caribéenne, dirigée par l’entraîneur Sébastien Migné, est la première victime de la phase de groupes, avec deux défaites d’affilée contre l’Écosse et le Brésil, et une participation qui s’achève sans le moindre point ni le moindre but.